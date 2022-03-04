الطلبة يتعرفون على التخصصات الجامعية في معرض عجمان للتعليم

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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شهد معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب التاسع إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس بمنطقة عجمان التعليمية، بهدف معرفة التخصصات التي توفرها الجامعات، وآلية القبول والنسب العلمية المطلوبة للالتحاق بالمساقات العملية المختلفة، وأجمع المشاركون في فعاليات المعرض، والذي تشارك فيه 25 مؤسسة تعليمية محلية ودولية بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان.

والذي استمر على مدار 3 أيام، على أهمية المعرض في دعم المسيرة التعليمية وتوفير فرصة تدعم قطاع التعليم الخاص وتعزز الشراكة وتبادل الخبرات والتعاون بين الجهات المشاركة، واطلاع الطلبة بالتخصصات المناسبة لهم للالتحاق بالجامعات.

نجاح

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم العضوية والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عجمان، نجاح معرض عجمان للتعليم والتدريب التاسع في استقطاب المؤسسات التعليمية وعرض تخصصات علمية جديدة، تتماشي مع تطلعات الدولة في مجالات التطور التقني والعلوم الحديثة، مشيراً إلى زيادة أعداد الطلبة الزائرين للمعرض وانخراطهم في ورش العمل للتعرف على البرامج والتخصصات المختلفة، مؤكداً أن المعرض يرمي إلى دفع مسيرة التعليم الخاص في الإمارة والدولة.

وأكدت حصة أحمد الوهابي النعيمي، مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية بوزارة التربية والتعليم، اهتمام وحرص وزارة التربية والتعليم المشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم سنوياً، لتوفير منصة للطلبة وأولياء الأمور لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتقديم المعلومات.

لافتة إلى أن المنصة الخاصة بالوزارة في المعرض حظيت بحضور لافت من الطلبة للاستفسار عن الخدمات الخاصة بتصديق ومعادلات الشهادات واختبار الامسات الخاص بالالتحاق بالجامعات وتقديم عدد من ورش العمل.

إرشاد

وأشاد الدكتور سائد الرباعي من جامعة الإمارات بتنظيم المعرض والحضور اللافت لطلبة المدارس وحرصهم على طرح الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالقبول في الجامعات وشغفهم في معرفة المساقات العلمية الجديدة، التي تواكب سوق العمل وحاجة الدولة إليها، مؤكداً نجاح المعرض في توصيل رسالته الخاصة بتعريف الطلبة وإرشادهم الأكاديمي.

ومن جانبه أكد أحمد جهاد من جامعة عجمان أهمية المشاركة في المعرض سنوياً بهدف التعريف بالجامعة والفرص المتاحة للطلبة لاختيار الدراسة الجامعية المناسبة، كما تقدم الجامعة معلومات عن متطلبات الدراسة في جميع الكليات والنسب المطلوبة للالتحاق، مشيراً إلى أن جامعة عجمان بها 9 كليات يدرس بها حالياً 5700 طالب في تخصصات مختلفة .

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