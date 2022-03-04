جامعة دبي تستضيف ندوة حول تقنية «بلوك تشين»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف جامعة دبي، بمقرها في المدينة الأكاديمية، الأربعاء المقبل، ندوة جمعية المهندسين الكهربائيين العالمية فرع الإمارات، حول تقنية «بلوك تشين»، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة، الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في الجامعة، ورئيس اللجنة المنظمة للندوة، ورئيس مجموعة البلوك تشين في الجمعية.

وأشار الدكتور البستكي إلى أهمية هذه التقنيات في جميع المجالات، وأنها شفافة، أي يمكن لأي شخص تتبع البيانات الواردة فيها، وغير قابلة للتغيير، ولا يمكن لأي شخص العبث بالبيانات الموجودة بها، وهي تقنية موفرة، وليست مملوكة لكيان واحد.

وأكد أن استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، ستسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة «بلوك تشين»، وتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض.

ستقوم مجموعة «بلوك تشين» في الجمعية، بدعوة وجلب خبراء من شتى مجالات الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية والبحثية، إلى هذه المبادرة، لتعزيز أفضل الممارسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز