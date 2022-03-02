"حياتك غالية" باللغة الأم لطلاب من 84 جنسية

المصدر: البيان

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وجه طلاب مدرسة الشويفات في منطقة الصفوح في دبي رسالة توعوية لزملائهم الطلاب في مدارس دبي بلغاتهم الأم التي تعود إلى أكثر من 86 جنسية حول العالم.

وجاءت المبادرة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم الذي يصادف 21 فبراير من كل عام ودعما للحمة التوعوية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية حول سلامة المشاة.

وترجم الطلاب غير الناطقين باللغة العربية عبارة "حياتك غالية.. اعبر بأمان" إلى لغاتهم الأم على بطاقات صغيرة تم جمعها وتعليقها على لوحة كبيرة داخل مدرسة الشويفات تخليدا لذكرى اليوم العالمي للغة الأم، وتذكيرا بأهمية اتباع قواعد السلامة المرورية عند عبور الطريق.

وساهمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في توصيل الرسالة التوعوية "حياتك غالية.. اعبر بأمان" على كل المدارس في دبي من خلال تصميم يحمل شعار الفعالية ويتضمن الإرشادات التوعوية الخاصة بعبور الطريق.

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