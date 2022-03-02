جامعة الإمارات ومجلس شباب العين يعززان مفهوم الابتكار لدى الشباب

المصدر: العين - البيان

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نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجلس شباب العين، جلسة نقاشية حول مفهوم الابتكار لدى الطلبة، في ختام فعاليات «الإمارات تبتكر»، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة من مختلف التخصصات، وطلاب معهد العين للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية.

شارك في الندوة كل من الدكتورة خولة الكعبي، الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، وعمر الهاشمي مدير الإدارة في بلدية أبوظبي، خريج برنامج دبلوم الابتكار من كامبريج، ومحمد باعبيد مدير قسم المسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معا»، والدكتور عبد الرحمن يعقوب الرئيسي، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

حلقة نقاشية

وأكدت وضحة خلفان الكعبي نائب رئيس مجلس الشباب بالعين، المشرف على تنظيم الفعالية، أن المجلس هدف من خلال تنظيم هذه الحلقة النقاشية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، للمساهمة في الارتقاء بدور مجالس الشباب، من خلال تحقيق الأهداف الوطنية لاستثمار طاقات الشباب في التنمية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية لحكومتنا الرشيدة في خدمة المؤسسات الوطنية، مؤكدة أهمية دور الشباب في تحقيق الخطط والبرامج، والارتقاء بالمهارات والخبرات الشبابية، واستثمارها بالشكل الأنسب.

وناقشت الندوة عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بمفهوم ودور الابتكار، وهي مفهوم الابتكار، وكيفية تنمية مهارات الابتكار لدى الطلبة، ودور منتزه جامعة الإمارات لتعزيز الابتكار، والبرامج التي يتم طرحها، ودور الابتكار في السياسات والحوكمة، ومشروع الوجود البلدي، والتحديات الصعوبات التي تواجه مجالات الابتكار، والحلول المقترحة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية من إطلاق فعاليات شهر الابتكار، الذي بات منصة سنوية لإطلاق الابتكارات والإبداعات في كل المجالات، ومشاركة مختلف المؤسسات الوطنية.

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