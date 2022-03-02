«حماية» يستضيف ابتكارات طلابية مبدعة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبالتعاون مع مجلس شرطة دبي الطلابي، فعالية «يوم الابتكار»، والتي تأتي ضمن إطار فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كل إمارات الدولة، والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وشارك المخترعون والموهوبون من طلبة مدارس الدولة «الحكومية والخاصة»، من مختلف الجنسيات، بفعاليات مركز حماية الدولي، والتي أقيمت بمبنى أمانة المجلس التنفيذي، حيث أبرزوا ابتكاراتهم ومواهبهم القيّمة، بحضور العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، وحمدان الريسي، نائب الرئيس الأول العلاقات الحكومية، والسايفكور بمدارس جيمس، والأستاذة كوثر الرحالي، من فريق عباقرة التطوعي، وعدد من مديري المدارس وأولياء أمور الطلبة.

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