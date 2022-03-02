أحمد النعيمي: تطور القطاع التعليمي يحقق رؤية عجمان الاستراتيجية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.. افتتح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، النسخة التاسعة من معرض «عجمان الدولي للتعليم والتدريب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة أكثر من 25 جامعة ومؤسسة تعليمية رائدة في الدولة.

وعقب جولة تفقدية في أرجاء المعرض، أكد الشيخ أحمد النعيمي، أن المستقبل يصنعه المتعلمون المؤهلون والمبدعون، للانطلاق في رحاب التطور والتقدم والرقي، وتشييد دولة تزدهر بنور العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن تطور القطاع التعليمي في الإمارة، يصب في تحقيق رؤية عجمان الاستراتيجية، وزيادة مساهمة الاستثمار الأخضر في الاقتصاد ككل، في ظل القيادة الرشيدة للدولة، التي تحرص دائماً على دعم فروع التعليم كافة، خاصة التعليم العالي.

جولة

وبدأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، مراسم افتتاح المعرض، بجولة في أرجاء وأجنحة المعرض، رافقه فيها عدد من الشيوخ والمسؤولين، وعبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأعضاء المجلس واللجنة المنظمة.. واطلع خلالها على ما تحتويه الأجنحة المشاركة من أحدث التقنيات التي تساعد الطلبة على التعلم .

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، عقب الجولة التفقدية، برعاية صاحب السمو حاكم عجمان، للمعرض، منذ انطلاقه، واهتمامه المتواصل بتنوع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، لتصبح إمارة عجمان، وجهة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي، تقدم عدداً كبيراً من التخصصات والبرامج الأكاديمية.

وقال الشيخ أحمد النعيمي: إن الإمارات نهضت في جميع قطاعاتها، ومختلف مجالاتها، خاصة في مجال التعليم والتدريب، واحتلت الصفوف الأولى مع أرقى دول العالم في هذا المجال.. داعياً الشباب إلى التزود بمعارف العصر، والتعرف إلى الثقافات الأخرى، واكتساب المهارات الضرورية، والاستفادة من الإمكانات الراهنة المتاحة للتعلم المستمر، والتدريب، وتوظيفها لتعليم أنفسهم، ومواكبة مستجدات الحياة بروح العصر، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

‏‎ حضور

‏‎ حضر مراسم افتتاح المعرض، عدد من الشيوخ، والدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وهزاع المنصوري مدير الاتصال الحكومي والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية، ومؤسسات التعليم الحكومي والخاصة، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.

وقال المهندس عبد الله المويجعي، إن حرص غرفة عجمان على تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب سنوياً، ينبع من اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بالقطاع التعليمي، والعمل على تطويره .

بدوره، أكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية المعرض، ودوره في تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة، إلى جانب التعرف إلى آخر الابتكارات التي يشهدها القطاع التعليمي، والأدوات والوسائل الحديثة والمعتمدة.

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