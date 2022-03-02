جامعة دبي تبحث التعاون الأكاديمي مع 3 جامعات إيطالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد إيطالي من 3 جامعات عريقة وكبرى الشركات جامعة دبي التقاهم خلالها الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، وتم خلال الزيارة بحث إمكانيات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بما يسهم في تعزيز المسيرة الأكاديمية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب والعمل على تطويرها والاستفادة من إمكانيات وخبرات الجانبين، إضافة إلى الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في هذه المجالات.

ضم الوفد عدداً من أساتذة 3 جامعات وكبرى الشركات الإيطالية المتقدمة في التكنولوجيا برئاسة فاليريا فاسيونا وزيرة الابتكار في مقاطعة كامبانيا الإيطالية.

وحضر اللقاء من جامعة دبي الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعمداء الكليات والدكتور واثق منصور عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، والذي قام بترتيب الزيارة مع الدكتور ماسيمو دي فالكو من جامعة ساليرنو الإيطالية.

تعزيز

وبعد ترحيبه بالوفد الزائر أكد الدكتور عيسى البستكي على أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة، وخصوصاً الحديثة منها، بما يخدم الابتكار والاستدامة والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة أو شركة في التخصصات والمجالات المختلفة، إضافة إلى إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مثنياً على تطور الجامعات والشركات التكنولوجية الحديثة في إيطاليا، وقدم شرحاً عاماً عن كليات جامعة دبي ومراكزها ومختبراتها البحثية ومبناها الذكي وبرامجها وخططها المستقبلية.

استراتيجيات

واستمع من الوفد إلى شرح عن استراتيجيات تطوير التعليم والبحث العلمي وخصوصاً ما يتعلق بالابتكار والاستدامة وما تحقق من طفرة في هذه المجالات وبرامج وتخصصات الجامعات والشركات الإيطالية، وخصوصاً المتطورة منها، إضافة إلى شرح عن كليات كل جامعة ومراكزها البحثية ومجالات البحوث التي تقوم بإجرائها.

وبعد أن قام الوفد بجولة في الجامعة ومراكزها ومختبراتها الهندسية والبحثية أبدى إعجابه بتطور الجامعة وتفرد حرمها الجامعي الذكي وإمكانياتها البحثية وبرامجها وخططها الدراسية، وبصفة خاصة التكنولوجية منها، ومواكبتها لمتطلبات البلاد من التخصصات المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز