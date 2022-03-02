انعقاد الاجتماع الأول للجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الاجتماع الأول للجنة العلمية المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي طرحتها الجائزة في مطلع العام الجاري وتتضمن فئتين وهما فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرائق التدريس.

حضر الاجتماع البروفيسور.. ستيفن بارنت المدير المؤسس للمعهد الوطني لبحوث التعليم المبكر بجامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس اللجنة المانحة وأعضاء اللجنة المانحة وهم البروفيسورة إيرام سيراج أستاذة تنمية وتعليم الطفل بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة والبروفيسورة كايومي أكيتا عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة طوكيو رئيسة لجنة الطفولة وتربية الأطفال في مكتب مجلس الوزراء في اليابان، والبروفيسورة جانا فليمنج مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وفاطمة أحمد البستكي مديرة مجموعة مدارس مديرة مشروع تدريس اللغة الصينية في وزارة التربية والتعليم في الدولة وكذلك الدكتور لؤي جارودي مستشار مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

اهتمام

وأكد الدكتور لؤي جارودي في الاجتماع أهمية هذا المجال الذي يجسد اهتمام دولة الإمارات بتدشين نموذج عالمي يُعلي من مكانة الطفل ويوفر له البيئة المعززة للإبداع والابتكار ويصقل شخصيته ويفتح مداركه على ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني في جميع المجالات.

من جانبه قال البروفيسور ستيفن بارنيت إن مرحلة الطفولة المبكرة تعدّ من المراحل التأسيسية المُهمّة في تشكيل حياة الإنسان والغاية من إطلاق هذا المجال لجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تتمثل بترسيخ ثقافة التميّز وإثراء القطاع التربوي بالدراسات المُتخصّصة والسياسات التي تُساعد على تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ لمنظومة التعليم ورعاية الطفولة استناداً إلى أرقى المعايير العالمية إضافةً إلى تحفيز الكفاءات البشرية على طرح الرؤى التطويرية الطموحة لدولة الإمارات.

وناقش الاجتماع الخطة الزمنية للدورة الحالية لهذا المجال الذي بدأ استقبال طلبات المرشحين من الأفراد والمؤسسات وفرق العمل على مستوى الدولة من 10 يناير الماضي ويستمر قبول الطلبات حتى 31 مارس المقبل وبعدها تتم عمليات فرز هذه الطلبات من قبل لجنة الفرز المتخصصة ليتم إعلان أسماء الفائزين في يوليو المقبل.

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