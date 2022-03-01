تفاهم بين جامعة الشارقة وشركة «في أم وير»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة «في أم وير» VMware بصفتها شركة عالمية مختصة في مجالات البنية التحتية السحابية وحركة الأعمال التجارية للعمل على الأبحاث المتعلقة بتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت واستخدام أحدث البرامج في مجال التعليم والتعلم الإلكتروني والعمل على تسريع وتيرة رحلة التحول الرقمي.

وقع عن الجامعة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن الشركة أحمد عودة المدير التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتدريب الطلبة وتوفير المصادر التعليمية لهم، وكذلك تنظيم الفعاليات وورش العمل والندوات المشتركة في المجال نفسه.

تعاون

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في تدريب طلبة الجامعة والمؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات ذوي الخبرة التقنية من خلال «أكاديمية VMware»، والتعاون بين كلية الحوسبة والمعلوماتية ومجتمع VMware لاستخدام المناهج الدراسية ومناقشة البرامج الأكاديمية وتوظيف الطلبة.

بالإضافة إلى اقتراح أفكار لرعاية مشروعات تخرج الطلبة للتأكد من ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، وكذلك توفير برنامج «VMware Shadowing Program» لطلبة الجامعة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل الفنية لتنمية مهارات الطلبة.

وأعرب الدكتور صلاح طاهر الحاج عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات التي ستسهم في خدمة المجتمع والطلبة.

ومن جانبه قال عودة: «نحن فخورون بالتعاون مع جامعة الشارقة في هذه المبادرة، إذ تلتزم شركة «في أم وير» VMware بدعم التعليم ونقل المعرفة، وستساعد أكاديمية VMware في جامعة الشارقة على تزويد طلبة تكنولوجيا المعلومات الشباب بالمعرفة التي يحتاجونها لتطوير مسيرتهم المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما ستعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها الرقمية الطموحة».

حضر توقيع الاتفاقية من الجامعة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، كما حضر من شركة «في أم وير» VMware كيلي لاتزا مدير أول لدى الشركة في الإمارات، وروبيرتو لاكا مدير الشركة لمنطقة دبي والإمارات الشمالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز