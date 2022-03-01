4 ابتكارات طلابية من «مركز حمدان بن راشد للموهبة»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد مركز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار حضوره النوعي في «شهر الابتكار» بأربعة ابتكارات حملت جميعها بصمة «صنع في الإمارات» لغايات خدمة المجتمع واحتياجاته، منها مشروع المروحة الذكية وهو من تصميم وبرمجة الطالب خالد محمد العمادي (12 عاماً)، حيث أتت فكرة المشروع من رغبة الطالب بتبريد الغرفة في الجو الحار قبل الوصول إليها فقام بتصميم نظام ذكي يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء (IOT) وتصميم تطبيق هاتف يُمكنه من التحكم بدرجة حرارة الغرفة وتبريدها عن طريق مروحة وهو خارج المنزل.

وقد تم استخدام مجموعة من الألواح الذكية مثل أردوينو نانو وسحابة أردوينو ومجموعة من الحساسات، وتمت البرمجة باستخدام لغة سي، فيما يقوم المستخدم بإدخال درجة الحرارة المطلوبة للغرفة من خلال تطبيق الهاتف وعبر الإنترنت .

التحكم بأجهزة المنزل

ونفذ الطالب محمد عماد أبو الخير (16 عاماً)، مشروع التحكم بأجهزة المنزل عن طريق كلمة مرور بهدف مساعدة أولياء الأمور للتحكم بوقت استخدام أطفالهم لأجهزة التلفاز، وتطوير مدى أمان مقابس الكهرباء بحيث يصعب على الطفل تشغيل المقبس ثم العبث بمنافذه مع احتمال تعرضه للصعق.

محاكاة حركة اليد

وصممت الطالبتان مريم إبراهيم مانع وموزة المنصوري مشروع محاكاة حركة اليد البشرية بذراع روبوت في الأماكن التي يصعب وصول الإنسان إليها أو المناطق الخطرة على البشر كما في مجالات الفضاء والجراحة وغيرها من المجالات ، وتمت برمجة المشروع باستخدام لغة بايثون المتطورة، فيما تسعى الطالبتان بدعم من المركز لإضافة خاصية جديدة للمشروع وهي تقنية إنترنت الأشياء بحيث يمكن محاكاة الذراع البشرية من أي مكان في العالم.

عصا ذكية

وصممت الطالبة خديجة عبيد الزحمي عصا ذكية لمساعدة المكفوفين من أصحاب الهمم فقامت بتصميم عصا تعطي تنبيهاً صوتياً للشخص عندما يقترب من أي حاجز أو عقبة.

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