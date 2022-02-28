«الشارقة لعلوم الفضاء» تنظم ورشة تدريبية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة سلسلة من مستويات برنامج مجموعة أدوات الأنظمة (STK) لموظفي الأكاديمية وطلاب كلية الهندسة والعلوم بالجامعة، وذلك بهدف إكسابهم المهارات والمعارف التطبيقية الأساسية لهندسة الأنظمة الفضائية، والتي تستمر على مدار شهر كامل، وتعقد الورش حضورياً في الغرفة الذكية في الأكاديمية.

الورش

تضمنت الورش مجموعة متكاملة من المستويات المبتدئ والمتوسط والمتقدم ألقاها دييغو رودريغيز المدير العام لشركة لاس تيك للاستشارات، مع تنظيم من مختبر الأقمار الصناعية المكعبة في قسم البحوث والمشاريع العلمية، تطرق إلى تعريف المشاركين على برنامج STK الذي يعد تطبيقاً هندسياً رقمياً يستخدم في مجال الطيران والدفاع والاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي يتميز بالدقة في تحليل أداء الأنظمة المعقدة في الفيزياء والتركيز على تشغيلها.

نمذجة الأنظمة

وسوف يشمل البرنامج تطبيقات عملية على نمذجة الأنظمة داخل محاكاة ثلاثية الأبعاد واقعية وديناميكية زمنياً، تتضمن تضاريس عالية الدقة، وصوراً وبيئات التردد اللاسلكي، بالإضافة إلى تحديد وبناء نماذج دقيقة للأرض والبحر والجو ودمجها لتمثيل الأنظمة الحالية والمقترحة. وفي المستوى المبتدئ سيقدم أساسيات برنامج STK وطريقة إنشاء سيناريوهات تحاكي المهمات الفضائية كدوران القمر الصناعي حول الأرض وأنظمة الطيران من خلال تركيب الحساسات الاستشعارية لها، إضافة إلى تحليل البيانات عن طريق إنشاء تقارير وتسجيل مقاطع فيديو ورسومات تفصيلية توضح سير المركبة في المدار.

أما في المستوى المتوسط سيتطرق إلى مهارات أكثراً تقدماً لعمليات المحاكاة مستخدماً الوحدات الأساسية لبرنامج STK، وأدوات منصة التحليل وسيتم تغطية الرادارات وأنظمة الاتصالات والملاحة الجوية، وفي المستوى المتقدم سيحتوي البرنامج على سبعة مسارات متخصصة فردية تركز أكثر على التطبيق العملي، كما سيتضمن كل مسار مجموعة من البرامج التعليمية الموصي بها في برنامج (STK).

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