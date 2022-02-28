الإمارات للتعليم المدرسي تحدد ضوابط ومواقيت امتحانات نهاية الفصل الثاني

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 ـ 2022، والذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواقيت وضوابط الامتحانات للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، مشددة على ضرورة توفير البيئة المناسبة للطلبة خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ودعت وفقاً للدليل إلى التأكد من جاهزية المبنى المدرسي من حيث توفر القاعات الامتحانية والمقاعد الدراسية ومختبرات الحاسوب مع توفر أجهزة الحاسوب في المختبرات، وتوفر شبكة الانترنت في المدارس بحيث تغطي شبكة «واي فاي» جميع القاعات والمرافق المستخدمة خلال فترة الامتحانات، مع جاهزية العيادة المدرسية، وتوفر أماكن الانتظار للطلبة بما يضمن التباعد الجسدي بينهم.

وأوضح الدليل بأن طلبة الصفوف من 3 إلى 11 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ يوم 14 من مارس المقبل، في جميع مواد المجموعة «ألف» مركزياً على مستوى الدولة، فيما عدا امتحاني مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية اللتين تطبقان على مستوى المدرسة.

أما طلبة الصف الثاني عشر، فيؤدون الامتحانات في جميع المواد مركزياً إلكترونياً بنظام «سويفت» في مواد المجموعة «ألف» فيما تبدأ فترة تقييم مشاريع طلبة الثاني عشر في مسارات النخبة والتطبيقي والمتقدم والعام، في المواد العملية من 7 إلى 11 من مارس المقبل.

ويؤدي طلبة (الصفوف 3 - 11) الامتحانات في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر من التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، في مدارس التعليم العام.

وذكر الدليل أن الامتحانات ستكون حضورية في مواد المجموعة الف في الصفوف الدراسية ويؤديها إلكترونيا طلبة الصفوف من الـ 5-12 في مسارات النخبة والتطبيقي والمتقدم والعام ، فيما يؤديها طلبة الصفين الثالث والرابع ورقياً للمرة الأولى..

وأوضح الدليل أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر تبدأ يوم 14 مارس المقبل، حتى 24 من الشهر نفسه، أما امتحانات الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر فتبدأ يوم الجمعة الموافق 18 من مارس المقبل وتنتهي في 25 من الشهر نفسه، بحيث تختلف بداية ونهاية امتحان كل صف (من الثالث حتى الحادي عشر) وفق عدد مواد المجموعة الف ، وحدد 120 دقيقة للامتحان الواحد .

ويعتمد تقييم الطلبة في الصفين الأول والثاني على التقييم التكويني من قبل المعلم في مواد المجموعة (A.

من جهة أخرى تضمن دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري»، تطورات جديدة، إذ أدخلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعديلات على أوزان التقييمات للفصول الدراسية الثلاثة لطلبة المراحل كافة، وأسس الترفيع والمقاييس الوصفية.

وأوضح الدليل أن الوزن لطلبة الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول لمواد المجموعة ألف أصبح 25% بواقع 10% «للامتحان التكويني» و15% «ختامي»، و40% للفصل الثاني بواقع 10% «تكويني» و30% «ختامي»، فيما تحدد للفصل الثالث 35% بواقع 10% «تكويني» مقابل 25% «ختامي»، بإجمالي 100% تشتمل على 30% للتكويني، و70% للختامي.

أما بالنسبة لمواد المجموعة «ب» التي تضم مواد «التصميم والتكنولوجيا الفنون والتربية البدنية والصحية واللغات»، فقد أصبح الوزن لطلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف 9-12، 25% في الفصل الأول و30% في الثاني، و30% في الثالث، بإجمالي 100% بواقع 70% تكويني و30% ختامي.

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