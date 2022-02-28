«15×15» معرض يبرز مواهب طلاب زايد للثقافة الإسلامية

المصدر: (العين - وام)

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تنظم «دار زايد للثقافة الإسلامية» معرض «15×15» في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، وذلك ضمن استراتيجيتها الخاصة بدمج الطلاب ودعم أعمالهم وانسجاماً مع استراتيجية أبوظبي الثقافية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للثقافة والإبداع.

وقال خليفة عبدالله الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدار، إن المعرض الذي انطلق مساء أمس ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة طلاب من 9 جنسيات مختلفة يأتي دعماً لأعمال طلاب الدار من خلال عرض لوحاتهم وأعمالهم الفنية التي تبرز المهارات التي يتمتع بها الطلاب، وتعبر عن التراث الثقافي الإسلامي، وتعكس قيم التسامح والعيش المشترك.

وأوضح الساعدي أن المعرض يتضمن 15 لوحة للخط العربي بأشكاله المختلفة و15 لوحة فنية تعكس الثقافة الإسلامية منها التشكيل بالخيوط والرسم لتبرز المهارات التي يتمتع بها طلاب الدار والمهتمون بالثقافة الإسلامية وتعبر عن التراث الثقافي الإسلامي.

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