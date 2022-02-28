طلبة «الحوسبة» بجامعة الشارقة يقدمون مشاريع ابتكارية

المصدر: (الشارقة – البيان)

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قدم طلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة مجموعة متنوعة من المشروعات الابتكارية، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار والذي تستضيفه جامعة الشارقة في كليات البنين، ومن هذه المشاريع (نظام لتصنيف اللهجة العربية تلقائياً) ومشروع «التعرف على النص العربي المكتوب بخط اليد»، ومشروع «تطوير لعبة باستخدام الواقع المعزز».

ومشروع «نظام تحديد اللهجة العربية» من تقديم الطلبة أغيد ماجد الصيادي وأحمد رائد أبو لحوم والدكتور أشرف النجار من قسم علوم الحاسوب، يهدف المشروع إلى تحديد وتصنيف اللهجة تلقائياً من جملة عربية نصية معينة وتعيينها، حيث يمكن أن يكون التصنيف على مستوى الأقاليم أو الدول، المدن، أو حتى بعض القبائل.

وقدم الطالبان محمد منيب خالد، وعلاء مأمون الزبدة، والدكتور أشرف النجار من قسم علوم الحاسوب مشروعاً حول «التعرف على النص العربي المكتوب بخط اليد» الذي يهدف إلى تحويل النص المكتوب بخط اليد من صورة إلى كتابة مطبوعة على شاشة الحاسوب.

وابتكرت الطالبات هدى عبد العزيز حمدي، وأسماء شهاب الدين قريشي، وزليحة أفراح صدقة الله شادولي، والدكتور نفيد أحمد من قسم علوم الحاسوب مشروع «تطوير لعبة باستخدام الواقع المعزز».

من جانب آخر ابتكر الطلبة أنور هاني، ومحمد عوض، ونورهان أحمد، والدكتور طلال بني من قسم هندسة الحاسوب مشروع «كاشف المجسمات والألوان والنصوص للمكفوفين».

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