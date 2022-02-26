سلطان الزرعوني يبتكر نظاماً للري حسب حاجة النباتات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قدم سلطان الزرعوني الطالب في الصف التاسع بمدرسة المواكب في دبي، عرضاً لابتكاره الخاص بترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ عليها، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الآسيوي السادس الذي اختتم فعالياته أمس الجمعة.

وقال سلطان: إن فكرة مشروع «نظام الري» لضبط مياه الري للمزارعين، تعتمد على ابتكار جهاز لقياس عمر النبتة ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة وبالتالي تحديد كمية المياه التي تحتاجها كل نبته، موضحاً أن شتلة صغيرة على سبيل المثال عمرها 4 أيام، والحرارة الخارجية تكون 27 درجة مئوية تحتاج إلى سقاية لمدة 4 ثوان ما يسهم في الحد من استنزاف المياه من جهة والحفاظ على المزروعات من جهة أخرى لأن الري الزائد أحياناً يضر بها، مشيراً أيضاً إلى أن الابتكار يساعد على توفير الطاقة، ويقلل من فواتير المياه إلى جانب الآثار الجانبية على البيئة بشكل عام.

وذكر أنه أثناء تنفيذ المشروع ولغايات تقليل التكلفة تم العمل على رصد درجة الحرارة من خلال الاستعانة بمحرك البحث «غوغل» إلى جانب استخدام كمبيوتر محمول يعرف باسم «راسبري فاي» والذي تمت برمجته بحيث يستطيع من مجرد رؤية النبتة الدخول والبحث عنها في غوغل وتحديد كمية المياه المطلوبة، مضيفاً أن المشروع فيه مضخات مائية بعدد 4 مهمتها ري المزروعات والتوقف بشكل آلي عند المدة التي يحددها نظام الري المبتكر لوقف ضخ المياه بعد سحب كمية الماء المطلوب استخدامها.

وأفاد: أن الابتكار يحقق هدفاً استراتيجياً وهو تطبيق ما تعلموه نظرياً في المواد العلمية من خلال تنفيذها بمشاريع ابتكارية تفيد المجتمع بشكل عام، إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من الهدر الغير مبرر وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى الهدر الغير صحيح.

ويأمل الزرعوني مستقبلاً في تطوير الابتكار لتطبيق نموذجه في جميع إمارات الدولة مما يساهم بشكل فعلي في تحقيق الأمن المائي، ويعزز جهود الحفاظ على هذه الثروة.

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