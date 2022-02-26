راشد بن سعود يشهد تخريج دفعة عام الخمسين بجامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - أسامة أحمد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج طلبة جامعة أم القيوين دفعة عام الخمسين، والذي أقيم، مساء أمس، بمقر الجامعة الجديد على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين.

وحضر الحفل حميد راشد الشامسي، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين والأعيان والهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة وأولياء أمور الطلبة.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني وبعدها ألقى الدكتور جلال حاتم، مدير الجامعة، كلمة أكد فيها نجاح وتميز دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا» والتغلب عليها من خلال استمرار الأعمال وتواصل مسيرة العلم والمعرفة، لافتاً إلى أن تخريج كوكبة جديدة من طلبة جامعة أم القيوين ضمن دفعة عام الخمسين 2022 يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل الدولة في مجالات النجاح والتميز.

وذكر أن دفعة عام الخمسين تضم طلبة كليات كل من القانون، الآداب، إدارة الأعمال، العلوم، الإعلام الجديد، مشيراً إلى أن الطلبة قضوا 300 ألف ساعة من التعليم والتدريب والامتحانات.

وبين أن الاحتفال الذي نظم في مقر الجامعة الجديد يأتي في إطار انتقال الدراسة قريباً إلى المقر الجديد.

وألقى الطالب ماجد حسن كلمة نيابة عن الخريجين أعرب فيها عن فخره وسعادته بالتخرج بعد أربع سنوات من المثابرة في دروب العلم والمعرفة، مؤكداً أن جميع الخريجين اليوم يحملون معهم إلى جانب الشهادة أجمل الذكريات في ردهات الجامعة.

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