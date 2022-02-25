سلطان القاسمي يلتقي مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة

المصدر: الشارقة- وام

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التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة، الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة، وعدداً من القيادات الإدارية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء، بالحضور من مسؤولي إدارة الجامعة الأمريكية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تعمل عليها الإدارة، وبما وصلت له الجامعة من مكانة علمية متميزة، مؤكداً سموه مواصلة العمل وتطوير الجهود، وإكمال كافة المشروعات لتطوير الجامعة في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية .

وتناول اللقاء مختلف الخطط المستقبلية، التي تعمل عليها الجامعة الأمريكية لتطوير المرافق المختلفة التي تضمها، لتسهيل وترقية الخدمات المتنوعة المقدمة إلى طلبة الجامعة .

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