محمد الشرقي يترأس الاجتماع 6 لمجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة-وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة على ضرورة مواءمة الخطط التعليمية وفق رؤية الدولة في قطاع التعليم العالي، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع التعليم العالي في الدولة بما يبرز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري السادس لمجلس أمناء الجامعة في مقرها بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

واطلع سموه خلال الاجتماع، على خطط الجامعة وتقرير الأعمال والمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى استعراض سير عمل البرامج الأكاديمية المعتمدة وخططها بما يرتقي بالعملية التعليمية في الجامعة ويحقق أهدافها.

وثمّن سموه جهود مجلس أمناء الجامعة والهيئة الأكاديمية من خلال عملهم على تطوير البرامج التعليمية والخطط الإدارية بما يواكب المتطلبات المستقبلية في التعليم الجامعي وتخدم أهداف الدولة في هذا المجال.

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