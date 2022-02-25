«مدارس الإمارات الوطنية» تطلق مراكز التمّيز التقني والمهني

المصدر: أبوظبي-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلقت «مدارس الإمارات الوطنية» مراكز التمّيز في مجال التدريب التقني والمهني، حيث وقعت المدارس اتفاقية تعاون مع شركة «جي أي زي» الألمانية لإدارة وتشغيل هذه المراكز.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص التعليم التقني والمهني للطلبة المواطنين ودمج هذه الفرص ضمن مسار التعليم المدرسي وتهيئة الأجيال الصاعدة بشكل أفضل لسوق العمل، كما تدخل الخطوة ضمن رؤية المدارس لإعداد قادة المستقبل وتزويدهم بالمهارات القيادية والتقنية الضرورية للتميز المهني.

وأكد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، بهذه المناسبة، حرص المدارس على تمكين الطلبة وتطوير قدراتهم من خلال توفير الفرص العملية والتجريبية التي تحفز منتسبي المدارس على الإبداع والإنتاج وتترجم رؤية القيادة الرشيدة لتنشئة جيل صاعد مبتكر ومنفتح ومتطلع للمستقبل.

جرى توقيع الاتفاقية بين «جي أي زي» الألمانية ومدارس الإمارات الوطنية، بحضور إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة ود. عبد الله المغربي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث وعضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة المدارس وأعضاء من الهيئة الإدارية للمدارس ولشركة «جي أي زي» الألمانية.

وأكد د. شاون ديلي، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية أن المراكز الجديدة ستوفر عدة مساقات ومجالات حرفية للطلبة، وسيتم تصميم المراكز وفق أعلى المعايير لضمان تجربة عملية تتميز بالجودة والاتقان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز