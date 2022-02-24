«إسعاد شرطة دبي» تضم جامعة «كيرتن» الأسترالية لخصم حصري

المصدر: دبي - البيان

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ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، فرع جامعة «كيرتن» الأسترالية في دبي، إلى قائمة الخيارات التي يقدمها القطاع التعليمي في اللجنة إلى حاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، ليحصلوا بذلك على خصم بنسبة 20% للطلبة الجدد، و10% للطلبة المستمرين في كافة البرامج التعليمية.

جاء ذلك بناءً على الاتفاقية التي وقعها الطرفان كنتاج للزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد برئاسة زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في اللجنة، وكان في استقباله في مقر الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، الدكتور دانيل أدكنز، المدير التنفيذي للجامعة، والبروفسور جون إيفانز، نائب مدير الجامعة ومدير الشؤون الأكاديمية.

عروض وخصومات

وقال زكريا سيف:إن اللجنة تسعى بشكل دائم إلى تقديم عروض وخصومات تلبي الاحتياجات التعليمية لعدد كبير من الموظفين حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم، مشيراً إلى أن الاتفاق مع مجلس إدارة جامعة «كيرتن» الأسترالية في دبي يضمن تقديم خصم 20% للطلبة الجدد، و 10% للطلبة المستمرين، بالإضافة إلى حصول الطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة، على خصم بنسبة 50% من تكلفة الرسوم الدراسية المترتبة على برامج البكالوريوس و الدراسات العليا في تخصصات «تكنولوجيا المعلومات» و «العلوم» و«إدارة الأعمال» و«العلوم الإنسانية المعتمدة لدى الجامعة».

وتقدم سيف، بالشكر الجزيل إلى إدارة مجلس إدارة جامعة «كيرتن»، على تعاونهم في إتمام هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن لجنة بطاقة إسعاد على ثقة بأن علاقتها مع القائمين على هذا الصرح التعليمي العريق سوف يُسهم في تقديم المزيد من الخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد، بما يحقق السعادة لكل من يحمل بطاقة «إسعاد».

يُشار إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد» يتيح لحاملي البطاقة الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها «إسعاد» في مختلف القطاعات.

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