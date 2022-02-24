جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتصدي لظاهرة التنمر 2022

المصدر: العين - البيان

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تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات الدولة باليوم العالمي للتصدّي لظاهرة التنمّر 2022، والذي قامت هيئة الأمم المتحدة بإطلاقه بهدف وقف ومنع أفعال التنمّر بكافة أشكالها في جميع أنحاء العالم، حيث أظهرت إحصاءات وزارة العدل الأمريكية أن طفلاً واحداً من بين كل أربعة أطفال يتعرض للتنمر، وأكدت تلك الإحصاءات أن 71% من الأطفال المُتعرضين للتنمر لا يزالون يواجهون التنمر في الكبر، الأمر الذي يجعله مشكلة لا نهائية وغير متوقفة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أشرف مصطفى، محاضر في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تضع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المسيرة التعليمية والحفاظ على كرامة الإنسان وسعادته على رأس أولوياتها، لذا تسعى المؤسسات التعليمية في الدولة إلى المساهمة في دفع عجلة التعليم إلى مستويات جديدة تواكب التطورات والأهداف المستدامة في الرؤى الوطنية».

وأضاف الدكتور أشرف: «نفتخر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بفرض العديد من التشريعات والقوانين التي أسهمت في التقليل من انتشار التنمّر، والذي بات من المواضيع المهمة التي تسعى الكثير من المؤسسات المحلية إلى دراسته ودراسة أشكاله وصوره المتغيرة ونشر الوعي بخطورته، ووضع كافة الأساليب والاستراتيجيات الحديثة للحدّ منه في مجتمعنا بشكل عام ومدارسنا بشكل خاص».

وأردف قائلاً: «إيماناً بدور المعلم في معالجة التنمر وسلبياته على طلاب المدارس كفقدان الإحساس بالذنب، والقلق، وفقدان الثقة بالنفس، والإصابة بأمراض مزمنة مستقبلاً، وتدني المستوى التعليمي، وزيادة العدوانية في المجتمع، تقوم كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال تعاونها مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عبر تنظيم العديد من المؤتمرات، والندوات، وورش العمل التي تهدف إلى استكشاف حجم هذه الظاهرة وأثرها بطريقة علمية ومنهجية، ووضع أفضل الحلول والتوصيات لأصحاب القرار لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لكل الأطفال».

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