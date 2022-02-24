المبتكر الإماراتي الصغير يثري الملتقى بـ«روبوت الطبيب»

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني ابن الاثني عشر ربيعاً حفر اسمه بحروف ساطعة في سجل الابتكارات، إذ يمتلك سجلاً زاخراً بالابتكارات التي عادت عليه بالعديد من الأوسمة والجوائز في داخل الدولة وخارجها، حيث لفت تواجده في الملتقى العلمي الآسيوي السادس المنعقد حالياً الوفود المشاركة والزائرين من مختلف الجهات والمؤسسات.

مشاريع متنوعة قدمها الطالب في الصف الخامس بمدرسة الإبداع العلم في الشارقة منها قفاز ذكي يساعد أصحاب الهمم وكبار المواطنين على قيادة الكرسي المتحرك وجلبه إليهم دون الحاجة إلى مساعدة آخرين، ومشروع المكتبة الذكية ومشروع «روبوت الطبيب» وهو جهاز صممه لمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة ورعاية مستمرة من قبل أطبائهم.

أصحاب المهارات

ويؤكد المبتكر الصغير أن الملتقى يعتبر منصة تتيح لأصحاب المهارات والمبتكرين والموهوبين، استعراض ابتكاراتهم، واكتساب المعرفة والاطلاع على الابتكارات الأخرى المعروضة، مما يحفز المخيلة ويثريها بالأفكار الريادية التي تقود إلى مزيد من الابتكارات النوعية.

ويرى علي حميد أن تواجده في الملتقى يُعد فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات أبناء الإمارات الذين يشاركون في المحافل العالمية، وينافسون في مجال الاختراعات والابتكارات التكنولوجية، يحصدون المراكز المتقدمة التي تعزز من مكانة دولة الإمارات، وترفع رايتها عالياً.

ويعزو ابن الاثني عشر عاماً النجاحات التي تشهدها الدولة في مجال الابتكار إلى رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لواقع الابتكار والمبتكرين، مشيراً إلى أنه استوحى فكرة مشروع روبوت الطبيب من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «طبيب لكل مواطن»، حيث إن مشروعه يصب في خدمة هذه المبادرة والتخفيف من الضغط الذي تشهده بعض المستشفيات نتيجة عدد المراجعين الكبير.

مساعدة المرضى

ويوضح أن الهدف الرئيس من المشروع هو مساعدة المرضى والحفاظ على حياتهم عندما تستدعي الحاجة وبزمن قياسي، لاسيما الحالات السريرية التي تحتاج إلى رعاية ومتابعة متواصلة، حيث يتيح الابتكار للطبيب متابعة حالة المريض عبر تطبيق «روبوت الطبيب».

استشارات

ويوفر التطبيق الاستشارات الطبية للمرضى على مدار الساعة، كما يتيح الاتصال بالطبيب والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، من خلال استخدام نظام إنترنت الأشياء، بحيث يسهل على الطبيب متابعة حالة المريض.

كما يوفر الجهاز الذي أسماه علي «روبوت الطبيب»، بيانات عن المريض ومتابعة مستمرة لحالته سواء في مراقبة ضربات القلب، وقياس الأكسجين وضغط الدم، حيث يقوم الجهاز بإرسال رسالة إلى الطبيب عند انخفاض ضربات القلب إلى أقل من 40، وكذلك إذا انخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى أقل من 90، مما يسهم في سرعة الاستجابة للتدخل والتواصل مع الطبيب وذوي والمريض.

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