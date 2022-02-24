جامعة حمدان بن محمد الذكية تحتفل بتخريج طلبة برنامج «المستكشف الإماراتي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مؤخراً بتخريج طلبة برنامج «المستكشف الإماراتي»، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وبرعاية «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين».

يأتي ذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية.

ويشكل البرنامج إضافة نوعية تُثري المُجتمع العلمي الإماراتي، وتترجم نهج الجامعة في تزويد الطاقات الشابة بأدوات المعرفة التطبيقية وتنمية مهاراتها القيادية، بما يتيح لها التفوق في مسيرتها المهنية. وقد أقيم حفل التخرج تحت عنوان «نكتشف المستقبل» في جناح «موانئ دبي العالمية» وجناح «فزعة» بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وشهد حضور 20 طالباً وطالبة من الموهوبين الذين أتمّوا البرنامج بنجاح، بالإضافة إلى أولياء الأمور وكوكبة من كبار الشخصيات.

جلسة الموهوبين

وشهد برنامج الحفل جلسة الموهوبين في جناح موانئ دبي العالمية، تم خلالها عرض نبذةٍ عن مشاريع الطَلَبة والتي شكلت نتاجاً للمهارات المُكتَسَبة من خلال البرنامج، إلى جانب تقديم مثال حي ومباشر للحضور من خلال حديث ملهم وجاذب عن مواهب المستكشفين واختراعاتهم، وتسليط الضوء على هذه المواهب بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي يمثل جسراً لتلاقي الحضارات والثقافات ومنصة عالمية رسالتها»تواصل العقول وصنع المستقبل.

وبعدها، أقيمت فعالية ثانية تمثَّلت في«مسيرة الموهوبين»، وهي عبارة عن مسير الموهوبين برفقة الضيوف من كبار الشخصيات والشركاء وأسرهم من موقع الحدث إلى موقع جدار (سكة) الموهوبين حاملين معهم بطاقات وظيفة المستقبل وشعار الجمعية.

و»جدار سكة الموهوبين«، حيث تم تدشين جدار يحمل بطاقات بأسماء الموهوبين من مختلف المواهب، إذ توجه الموهوبون أثناء الفعالية بصحبة أسرهم وبحضور كبار الشخصيات وممثلي الجمعية والمدعوين والإعلاميين إلى جناح فزعة لوضع بطاقاتهم لوظيفة المستقبل، حيث تم وضع بطاقة كل موهوب تحمل اسمه وموهبته وسنة ميلاده ووظيفته المستقبلية ليظل هذا الجدار بشكل دائم وليتسنى للزوار التعرف على صنّاع مستقبل الإمارات من الموهوبين.

محطة تأهيلية

وهنّأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الطلاب والطالبات الموهوبين بعد اجتيازهم هذه المحطة التأهيلية والنوعية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشيرة معاليها إلى أن التميز والموهبة والإبداع هي ثروة الوطن، وعتاد المستقبل، وسر الريادة والسعادة وتحقيق جودة حياة أفضل للجميع، وتلك القناعة تُجسّدها قيادة الدولة بالدعم والتمكين وبالخطط والتوجهات الحكومية الاستشرافية لمستقبل دولة الإمارات خلال مسيرة الخمسين عاماً القادمة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

كما هنأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الطلاب الخريجين، مشيداً بمستوى كفاءتهم المعرفية والاستنتاجية، وإجادتهم في تقديم الأطروحات بصورةٍ تعكس اليقين بإمكاناتهم .

وأضاف معاليه: نحتفي بتخريج كوكبةٍ من خريجي«المستكشف الإماراتي» الذي يأتي استكمالاً لجهود جامعة حمدان بن محمد الذكية في ترسيخ الابتكار المعرفي والعلمي باعتباره الأساس المتين لبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية لتعزيز الجاهزية للمُستقبل.

دور مهم

وقال الدكتور منصور العور، رئيس»جامعة حمدان بن محمد الذكية«: يواصل برنامج»المستكشف الإماراتي«دوره المهم في رفد الطلبة الموهوبين بالمعارف ومهارات البحث العلمي المتعلقة بالاستكشاف العلمي بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة بغية تمكينهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على خوض غمار المنافسة العالمية ومواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التميز العلمي.

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