مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للإبداع ومركز منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب

المصدر: دبي - البيان

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في إطار تعزيز التعاون بين المراكز التدريبية والجمعيّات غير الربحية ذات النفع العام، التي تدعم ثقافة الابداع والابتكار واستشراف المستقبل لمواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دولة الامارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين جمعية الإمارات للإبداع، بين مركز منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب، بمقر المركز منار المعرفة الجديد،

وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وعن مركز منار المعرفة هاجر العيسى المؤسس والمدير التنفيذي، وذلك بحضور الدكتور فيصل شاهين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، ومستشار التميز المؤسسي والابداع والابتكار واستشراف المستقبل وبحضور ممثلين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية سيقوم مركز منار المعرفة للاستشارات الادارية والتدريب الذراع الاستشاري والداعم لجمعية الامارات للإبداع، بإطلاق مشاريع وبرامج نوعية مبتكرة تعمل على تعزيز ثقافة الابداع والابتكار، ودعم طرح وتطبيق الحلول المبتكرة في مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، معتمدا في ذلك على خبرته ومعارفه في مجال الابداع والابتكار واستشراف مستقبل دولة الامارات لما بعد عام الخمسين.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي: تأتي اتفاقية التعاون اليوم بمثابة دفعة نوعية لتعزيز جهود الابداع والابتكار على مختلف الاصعدة في الدولة، حيث سنعمل خلال الفترة المقبلة على التعاون مع مركز منار المعرفة لاستثمار هذه الاتفاقيّة في مجال الابداع والابتكار وجلب أفضل الخبرات والممارسات للأعضاء وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة لجعل الامارات ضمن الدول الاكثر ابداعا وابتكارا على مستوى العالم.

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