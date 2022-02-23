«سالم» يحمي سائقي الدراجات النارية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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ابتكر فريق من 9 طلاب من جامعة أم القيوين، يدرسون تخصصات مختلفة، تطبيق برنامج «سالم»، وهو تطبيق يهدف إلى مراقبة الصحة والسلامة، كما أنه مصمم خصيصاً لسلامة الأفراد العاملين في مجال تسليم الطلبات من سائقي الدراجات النارية من الحوادث المرورية الخطرة، ويرصد سلوكياتهم الخاطئة في القيادة، حيث تم تزويده بمستشعرات الهاتف ونظام تحديد المواقع العالمي، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي لضمان التزام سائقي الدراجات النارية بالسلوك الآمن في القيادة، وذلك بعد أن تم ربطه بغرفة تحكم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

توصيل

وتقول ديما عبد الرحمن فريد أحمد، أحد أعضاء الفريق الذي ابتكر تطبيق «سالم»، وتدرس تخصص مالية ومصرفية بجامعة أم القيوين السنة الثالثة: إن المشروع يهدف إلى حماية سائقي الدراجات النارية الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمستهلكين من الحوادث المرورية الخطيرة، والتي تتسبب في فقدان الحياة أحياناً أو في الإصابات البليغة، إضافة إلى رصد تصرفاتهم السلبية أثناء القيادة، والتي تتمثل في عدم الالتزام بالقواعد المرورية، فيتم تنبيههم من خلال هواتفهم المتحركة، والتي تم ربطها مع غرفة التحكم بهيئة الطرق والمواصلات بدبي بصورة مرنة وسهلة.

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