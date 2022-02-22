روحي عبدات.. مبادرات تصنع الفارق لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

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معطيات عديدة ساهمت في فوز الدكتور روحي عبدات، بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «فئة التربوي المتميز»، حيث قدم مساهمات عديدة في مجال رعاية أصحاب الهمم، صنعت فارقاً مهماً في حياتهم. فالدكتور عبدات، الذي يعمل اختصاصياً نفسياً وتربوياً في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، منذ عام 2007، يحمل درجة الدكتوراه في التعليم الخاص والدامج، من الجامعة البريطانية بدبي، وجاء فوزه بالجائزة، جراء قيامه بمجموعة من المبادرات التربوية، والابتكارات في مجال أصحاب الهمم، إضافة إلى مجموعة من الدراسات والمؤلفات التي أثرت مجال تأهيل أصحاب الهمم في الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي. واشتراكه مع مجموعة من فرق العمل، في صياغة مجموعة من السياسات الداعمة والممكنة لأصحاب الهمم.

وتمثلت أهم الابتكارات التي قام بها، في تطبيق «نمو» الذكي، الذي يكشف عن نمو الأطفال في المراحل العمرية المبكرة، وبالتالي، تحديد المتأخرين نمائياً منهم، من أجل تحويلهم إلى برامج التدخل المبكر، وربط هذا التطبيق بتطبيق آخر، وهو «أسرتي معي»، الذي يساعد أسر الأطفال المتأخرين نمائياً، على بناء برامج تربوية فردية، لتطوير نمو الأطفال في البيئات الطبيعية، من أجل تتبع نموهم عبر السنوات.

ومن جهة أخرى، قام بتأليف مجموعة من قصص الحماية المصورة للأطفال، بأسلوب مبسط، لتطوير قدراتهم وحمايتهم من أشكال الإساءة والاستغلال، وطبقت القصص على 656 طالباً، واستفاد منها أولياء الأمور في الكشف عن أشكال الإساءة المحتملة.

وصمّم الدكتور روحي عبدات، الدليل الاسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم، وهي مبادئ توجيهية مفصلة للتوظيف الدامج لأصحاب الهمم في القطاعات الحكومية والخاصة، ما أدى إلى رفع مستوى استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم عبر المنصة الإلكترونية. كما قام بتصميم حقيبة التوظيف الدامج للمدرب المهني في بيئة العمل، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، وقام بتأهيل 120 موظفاً على استخدام الحقيبة.

جائحة «كوفيد 19»

وبرزت مبادرات الدكتور عبدات، في ظل جائحة «كوفيد 19»، عندما صمم وطبق مجموعة من البرامج الابتكارية لأصحاب الهمم، وأولياء أمورهم، والعاملين معهم، والتي انعكست بشكل مباشر وملحوظ، على تكيفهم التعليمي والنفسي والاجتماعي، ومن أهمها، برنامج التعليم المنزلي لأطفال التوحد وذوي الإعاقات الذهنية، الذي تم تطبيقه خلال الجائحة على 310 طلاب، وبرنامج التدخل عن بعد في مرحلة الطفولة المبكرة، الذي جاء كبرنامج بديل لخدمة الأطفال وأسرهم، من أجل مواصلة واستمرارية تأهيلهم عن بعد خلال الجائحة، حيث تم تأهيل 99 مختصاً على هذا البرنامج، واستفاد منه 169 طفلاً، ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

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