باحثو «أمريكية الشارقة» يبتكرون خرسانة موصلة وتطبق عبر إنشاء مبنى بـ«مجمع الشارقة للبحوث»

المصدر: الشارقة – البيان

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كشف فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن عزمهم البدء في تشييد أول مبنى من الخرسانة الموصلة، التي تم تطويرها في مختبرات الجامعة، ضمن برنامج بحثي استمر لأكثر من 14 عاماً من التجارب والاختبارات والعمل المتواصل، إذ سينتقل هذا الابتكار الأول من نوعه على المستوى العالمي إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال المبنى المزمع إنشاؤه، ليتم فيه اختبار المادة المبتكرة ذات التقنية الجديدة على أرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويأتي المشروع ثمرة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي على أرض المجمع، إذ ستقوم شركة (اليك) للمقاولات بتنفيذ العمل..

حيث سيتم خلال هذه العملية تدريب الطلبة الباحثين من كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة في هذا المجال على هذه التقنية، ليكون تنفيذ المشروع بمثابة تدريب عملي فعال، إذ تعمل الجامعة الأمريكية ممثلة بكلية الهندسة على تطوير هذه التقنية وتدريب الطلبة عليها،من خلال إجراء بحوث علمية تطبيقية، يقوم بها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الباحثين من الشركات المتخصصة في تطوير وبناء المباني العصرية والمحصنة والأكثر استدامة من خلال الاختبار والتجريب، عبر المشاريع، التي ستنفذ بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لتطوير هذه التكنولوجيا وتطبيقها في المنطقة.

حماية

وأكد الفريق البحثي المكون من البروفيسور شريف يحيى من الهندسة المدنية، والبروفيسور ناصر قدومي من الهندسة الكهربائية أهمية هذا الابتكار في حماية البنى التحتية للمدن والممتلكات العامة عدة سنوات.

وقال البروفيسور ناصر قدومي: «بدأ صانعو القرار في التفكير في طرق لحماية البنى التحتية المدنية والعسكرية الحيوية كمراكز البيانات ومحطات الطاقة والمراكز الأمنية، وما إلى ذلك ضد التهديدات الكهرومغناطيسية، التي تتراوح من الأشعة الكونية إلى النبضات الكهرومغناطيسية المعروفة كقنابل إلكترونية.. إلخ.

اعتقد العديد من العلماء أن تركيب طبقات من الموصلات على المباني سيخفف من المشكلة، ولكن التنفيذ كان صعباً ومكلفاً للغاية، واقترح آخرون استخدام الخيام الموصلة حول هيكل صغير، ومع ذلك، كان بتكلفة عالية وكفاءة منخفضة».

اختبار

وأضاف البروفيسور شريف: «لقد بدأنا منذ 14 عاماً العمل بهذا المشروع، عبر البحث والاختبار والتأكد من المواصفات إلى أن وصلنا الآن إلى مرحلة التجريب والتطبيق العملي بإنشاء مبنى بهذه الخلطة الجديدة من الإسمنت، وهي عبارة عن نوع محسن من الخرسانة عن طريق إضافة مواد معينة وبنسب محددة، تضاف للمكونات الطبيعية تعطيها خصائص التوصيل الكهربائي.

وبالمحافظة على كل المتطلبات للمشاريع من خواص ميكانيكية، إذ تبقى كما هي، إذ تضاف المكونات الجديدة لتساعدنا على توظيفها في مشاريع جديدة محصنة ضد التهديدات من الموجات الكهرومغناطيسية والإلكترونية والعواصف الشمسية المحتملة، والفكرة العامة من هذا الابتكار هو حماية الممتلكات العامة».

من جهته، عبر حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي تتضافر جهودها مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في مجال البحث والتطوير، تترجم عبر مجموعة من الأبحاث والمشاريع، التي يعمل عليها نظريا ًفي مختبرات الجامعة المختلفة، وضمن تخصصات متعددة، ثم يأتي دول المجمع بتطبيق واختبار تلك البحوث، وكان أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك هو الخرسانة الموصلة، التي لديها إمكانات هائلة في العديد من التطبيقات.

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