«حمدان بن محمد الذكية» تبحث آفاق التعاون مع جامعة غرناطة الإسبانية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية، خلال استقبالها وفداً من جامعة غرناطة الإسبانية وغرفة التجارة في غرناطة آفاق التعاون المستقبلي في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قنوات التواصل بما يخدم الأهداف المشتركة.

وبحث البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية، وإنريكي هيريرا فيدما، نائب رئيس جامعة غرناطة، بحضور بعض أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية من الجامعتين وممثلي غرفة التجارة في غرناطة، تعزيز آفاق التعاون فيما يخص المجالات الهادفة إلى تقوية العلاقات ونقل ونشر وإثراء المعرفة في العالم العربي والارتقاء بالكفاءات المواطنة.

وأشاد الوفد بالمكانة التي وصلت إليها جامعة حمدان بن محمد الذكية باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في تبني الابتكار وتوظيفه في التعليم الذكي بما يخدم تحقيق التقدم للمجتمع ودفع عجلة تطوير العلم.

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