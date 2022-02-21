جامعة الشارقة تتقدم في تصنيف «التايمز» للجامعات الفتية

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات، والتي تصدرها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022، والتي تم إعلانها خلال شهر فبراير الجاري، انضمام جامعة الشارقة رسمياً إلى أفضل 100 جامعة في العالم، وتقدمها إلى المرتبة «89»، في تصنيف الجامعات الفتية التي لم يمر على إنشائها أكثر من خمسين عاماً، محققة بذلك تقدماً من المرتبة «177» في نتائج العام 2021 في ذات التصنيف.

استكمال

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: إن هذا التصنيف جاء استكمالاً لما كان قد تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي من انضمام جامعة الشارقة إلى أفضل «446» جامعة على مستوى العالم كله. ويعتمد هذا التصنيف على نفس المعايير والمؤشرات التي يعتمد عليها تصنيف التايمز للجامعات، والذي يُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، حيث جاءت الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت في جامعة الشارقة في مقدمة تلك المؤشرات التي حققت فيها الجامعة نمواً ملحوظاً، مما يدل على جودة وأهمية تلك البحوث العلمية ورصانتها.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر ومتزايد على المستوى الدولي خلال الـ 5 سنوات الماضية، وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ورعاية رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حكم الشارقة ورئيس الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز