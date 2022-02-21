جهاز مبتكر يعثر على الأشياء المفقودة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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إذا كنت تعاني من نسيان أغراضك الشخصية مثل النظارة أو المفاتيح أو حافظة النقود، أو لديك طفل مشاغب يتعمد إخفاء أغراض خاصة لك، وينسى مكانها بغرض مساومتك في زيادة المصروف أو الحصول على لعبة ما، فإليك جهاز spotter A، وهو ابتكار للطالبات أمل أحمد، وعائشة زكريا، وأمل جميل، والعنود العامري من ثانوية التكنولوجيا المتقدمة بأبوظبي، تزامناً مع الإمارات تبتكر 2022.

فكرة المشروع تتبلور في مساعدة الأشخاص على العثور على أغراضهم الشخصية بواسطة قطعة إلكترونية متصلة بتطبيق على الهاتف المحمول، وبالاتصال يتمكن التطبيق من تحديد موقع الشيء المفقود على الخارطة، بالإضافة إلى أن هذا الجهاز المصغر يصدر صوتاً وإنذاراً في حال الإشارة إلى أن هذا الشيء مفقود.

حلول

وتعتبر هذه الحلول التقنية والأفكار من جانب الطلبة مؤشراً إيجابياً على تبنيهم حلولاً غير تقليدية في خدمة المجتمع، وهذه المشاريع حتى وإن كانت فكرتها بسيطة، إلا أنها تحفز الطلبة على تقديم الأفضل مستقبلاً، كما أنها باعث على تبني الشركات الحكومية أو الخاصة لهذه المشاريع وتطويرها وطرحها في الأسواق، مما يعزز من الاقتصاد التكنولوجي، ويصنع جيلاً قادراً على ملاحقة السباق التكنولوجي العالمي.

وأوضحت الطالبات أن الابتكار قد تم تصميمه ومراحل تنفيذه بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد الموجودة في مدرستهن «ثانوية التكنولوجيا المتقدمة»، وأن المشروع قد تم تصميمه وتنفيذه ذاتياً، ولم يحتج إلى تكاليف، وأشرن إلى أنهن بصدد عمل دراسة عن الفئات العمرية المعرضة لنسيان أغراضهم الشخصية، مما يساعد على تطوير جهاز spotter A.

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