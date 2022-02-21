«أولياء أمور الوسطى» يزور مدارس نزوى

المصدر: الذيد- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم، الطلبة في كل من مدرسة نزوى للتعليم الأساسي والثانوي بنين ومدرسة الصحوة للتعليم الأساسي والثانوي بنات، وذلك ضمن برنامج الزيارات للتواصل مع الميدان التربوي وتحفيز الطلبة على التفوق.

وتأتي الزيارتان بهدف تعزيز التلاحم بين أطراف المجتمع المدرسي واستكمالاً لخطط واستراتيجيات المجلس بالتواصل مع المدارس.

وحرص المجلس خلال الزيارة على اللقاء بموزة حمد المنصوري وتقديم التهاني لتسلمها إدارة المدرستين.

ترأس وفد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، ورافقه سهيل سالم الكعبي وعفراء خادم حليس الكتبي والكادر الوظيفي بالمجلس، حيث كان في استقبالهم مديرة موزة حمد المنصوري والكادر الإداري والتدريسي بالمدرستين.

خلال الزيارتين التقى المجلس بالطلبة وحرص رئيس المجلس راشد عبد الله المحيان على تحفيز الطلبة، وحثهم على الجد والنشاط وتحمل المسؤولية ودعاهم إلى مواصلة التفوق الدراسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز