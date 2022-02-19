128 مشاركاً بمسابقة للابتكار في جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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شارك 128 طالباً وطالبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة الرئيس الأعلى للابتكار. وتعتبر جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة المنصة الرئيسية لإشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يدعمون التفكير الإبداعي والبحث.

وتهدف المسابقة إلى زيادة الوعي بالابتكار وقدرته على تعزيز النمو وريادة الأعمال وتقديم حلول للتحديات في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات: الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، الموارد المائية، الفضاء، التكنولوجيا، الابتكار الاجتماعي، والابتكار الإداري. وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة: حصلت الجائزة الحالية على 106 ترشيحات في مجالات الابتكار المعتمد على الاستراتيجية الوطنية لفئات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بإجمالي 235 مشاركاً بينهم 128 طالباً.

وبعد عملية الفرز، تمت الموافقة على 91 طلباً للتقييم النهائي من قبل لجنة التحكيم.

وأسفرت نتائج التقييم عن اختيار 13 من أصل 27 من جوائز الرئيس الأعلى المعتمدة، حيث فازت 7 مشاريع طلابية في مجالات: المياه، الطاقة المتجددة، النقل، التكنولوجيا، الابتكار الإداري، الصحة. وهو ما يعادل 54% من إجمالي الجوائز الفائزة.

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