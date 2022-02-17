كلية الأعمال في جامعة العين تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي من جمعية AACSB

المصدر: وام

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حصلت كلية الأعمال في جامعة العين على الاعتماد الأكاديمي من جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية /AACSB/ وهو اعتماد دولي تحصل عليه كليات الأعمال المتميزة في جميع أنحاء العالم، مما يدل على أن الجامعة استطاعت أن تحقق معايير التميز في التعليم والجودة في برامج كلية الأعمال.

ويُمنح الاعتماد الدولي AACSB لكليات الأعمال التي تلتزم بمعايير الجودة، وذلك بعد إجراء زيارات ميدانية عديدة لفترات زمنية طويلة. وقد ساهم جميع كوادر الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والطلبة، والخريجين، إضافة إلى ممثلين من سوق العمل في الحصول على هذا الاعتماد.

ويعتبر الحصول على الاعتماد الدولي AACSB تأكيداً على جودة التعليم في أي مؤسسة تعليمية تمنح شهادات في مجال الأعمال.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة أن تكاتف وتعاون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة وجودة التعليم ومخرجاته والعمل الدؤوب على مدى سنوات متواصلة قد أثمر عن تحقيق مخرجات تعليمية وبحثية أسهمت في الحصول على هذا الاعتماد.

وأشار إلى أن اعتماد كلية الأعمال دولياً يعزز من مكانتها بين الكليات المماثلة في الجامعات العالمية، ويوسع مجالات التعاون مع مختلف قطاعات الأعمال، كما يسهل على الخريجين القبول في برامج الدراسات العليا في أفضل الجامعات المرموقة.

من جانبها قالت ستيفاني إم براينت - نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاعتماد في AACSB إن هذا الاعتماد يعترف بالمؤسسات التي أظهرت تركيزاً على التميز في جميع المجالات، بما في ذلك في التدريس والبحث العلمي وتطوير المناهج وتعلم الطلبة، وهنأ إدارة جامعة العين لحصولهم على الاعتماد مشيدا بفريق عمل كلية الأعمال بأكمله، بما في ذلك عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، لدورهم الفعال وجهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضافت أن جهود جامعة العين للحصول على الاعتماد هو انعكاس حقيقي لتفانيهم ليس فقط لطلبتهم وخريجيهم ومجتمع الأعمال فحسب بل لمخرجات التعليم العالي ككل، وإن إضافة كلية الأعمال في جامعة العين إلى شبكة كليات إدارة الأعمال المعتمدة من AACSB سيكون له تأثير إيجابي محلياً ودوليا.

من ناحيته أشار الدكتور ظفر حسين عميد كلية الأعمال إلى أن مشوار الحصول على اعتماد AACSB ساهم في التطوير المستمر للعملية التعليمية والتعلمية في كلية الأعمال، وعزز مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وثمن الجهود المبذولة من جمعية الاعتماد وتعاونهم المستمر وتقديم المشورة لمسار العمل المستقبلي للكلية.

جدير بالذكر بأن كلية الأعمال في جامعة العين تطرح برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في كل من تخصصات الإدارة، والمحاسبة، والتمويل والمصارف، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية. كما تطرح برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بمسارات متنوعة تتماشى مع تخصصات البكالوريوس، إضافة إلى إدارة المشاريع وإدارة الرعاية الصحية.

و تأسست جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية /AACSB/ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1916، وتعد أقدم جمعية دولية لاعتماد كليات الأعمال، حيث تهتم بجودة العملية التعليمية والتعلُمية، وطرق التدريس والتطوير المهني، بالإضافة إلى اعتبارها أكبر شبكة تعليمية لإدارة الأعمال، والتي تربط بين الأساتذة والطلبة ومجتمع الأعمال في كافة أنحاء العالم بهدف إنشاء جيل جديد من القادة الإداريين البارزين والمتميزين.

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