تعزيز دمج الطلبة أصحاب الهمم في قطاع الضيافة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مساراً تدريبياً جديداً في قطاع الضيافة في معهد الكرامة للتدريب - أول مركز تدريب مهني في الإمارات مخصص للطلبة أصحاب الهمم ذوي التوحد، وذلك بالشراكة مع سلسلة مقاهي «إل كافيه دي روما».

وبموجب الشراكة، سيفتتح المقهى فرعاً جديداً في المعهد لتدريب وتأهيل الطلبة أصحاب الهمم عبر برامج تدريب مخصصة تهيئهم لشغل وظائف فعلية في الفرع نفسه، ومن ثم توفير فرص وظيفية لدى فروع أخرى تابعة للمقهى.

وكما سيستفيد الطلبة من فرصة الحصول على الخبرة اللازمة للعمل في مجال الضيافة، الأمر الذي سيفتح لهم آفاقاً جديدة للانضمام لسوق العمل على نطاق أوسع، بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المقهى للطلبة التفاعل مع أفراد المجتمع من زوار المقهى بشكل مباشر عبر استلام الطلبات وتحضيرها، الأمر الذي سيصقل مهاراتهم الاجتماعية ويسهل اندماجهم في المجتمع، علماً أن المقهى يستقبل زواره طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وتم الإعلان الرسمي عن افتتاح المقهى في المعهد أمس خلال فعالية حضرها عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحامد الحامد رئيس شركة «HMS» – الوكيل الحصري لسلسلة «إل كافيه دي روما» في أبوظبي، حيث تفاعل الحضور مع الطلبة أصحاب الهمم أثناء أدائهم لعملهم اليومي تحت إشراف مجموعةٍ من المدربين الخبراء.



إضافة



وقال عامر الحمادي: «يشكّل إطلاق هذا المسار إضافة نوعية للبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الكرامة للتدريب التابع لدائرة التعليم والمعرفة، وهو يتماشى مع أهدافنا لتمكين الطلبة أصحاب الهمم من العيش باستقلالية، وتوفير فرصٍ أكبر لهم للانضمام لسوق العمل والاندماج في المجتمع. والجدير ذكره أن هذا المسار يعتبر مكملاً لمسيرة الطلبة التعليمية والمهنية التي تقع في صلب استراتيجيتنا للطلبة أصحاب الهمم. فالطلبة الذين تم اختيارهم ليكونوا ضمن المجموعة الأولى للتدريب والعمل في المقهى الجديد قد أكملوا تعليمهم في مدرسة الكرامة بنجاح، ثم اجتازوا متطلبات التدريب المهني في معهد الكرامة للتدريب، وها هم اليوم يثبتون إصرارهم على الاندماج في أحد أكثر القطاعات حيوية في مجال الأعمال».



فرصة



ومن جانبه، قال حامد الحامد: «نحن فخورون بشراكتنا مع معهد الكرامة للتدريب الذي أتاح لنا الفرصة للمشاركة في دفع جهود دمج أصحاب الهمم لتتجاوز التعليم. ويمكننا أن نلمس منذ الآن الإمكانات الواعدة والمميّزة لدى الطلبة المتحمسين لخوض التجربة الوظيفية والعمل على تطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية عبر التفاعل المباشر مع العملاء. ونأمل أن تحفز هذه الشراكة الشركات في القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهد لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل، نظراً للاستجابة المرتفعة التي نلمسها من الطلبة أثناء التدريب».

ومن جانبها، قالت لوسي وود، مدير معهد الكرامة للتدريب: «تمثّل الشراكة مع سلسلة «إل كافيه دي روما» بالنسبة لنا وسيلة مثالية لتعزيز فهم المجتمع لطيف التوحد، إذ يتيح هذا المقهى للعملاء فرصة التفاعل مع الطلبة من فئة طيف التوحد بشكلٍ مباشر والتعرّف على إمكاناتهم الواعدة. ونحن على ثقة أن المقهى الجديد سيحصل على دعم واسع من مجتمع أبوظبي».

يُشار إلى أن معهد الكرامة للتدريب يستقبل الطلبة بأعمار 15 عاماً وما فوق، ويشكّل ركيزة أساسية للاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في إدماج الطلبة من أصحاب الهمم، وإنجازاً بارزاً للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قد أطلقت معهد الكرامة للتدريب، وهو مركز تدريب مهني مخصص لأصحاب الهمم من خريجي مدرسة الكرامة، في أبريل 2021. ويهدف المعهد إلى توفير فرص تدريب متنوعة من خلال شراكات استراتيجية مع عددٍ من مزودي خدمات التدريب المهني ضمن ثمانية مجالات رئيسية، والتي تلبي متطلبات مستقبل العمل والتوظيف في الإمارات، بما فيها الإلكترونيات والروبوتات، والزراعة المائية والهوائية، والطهو والضيافة، والفنون الإبداعية، وإدارة الأعمال، والطباعة والتصميم، والألعاب والرياضات الإلكترونية، وإنتاج وتحرير الفيديو.

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