الإمارات للتعليم المدرسي: ننظر في حيثيات حادثة دهس طالبة عجمان

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن أسفها لوقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة الطالبة شيخة حسن من مدرسة أم عمار التأسيسية حلقة ثانية في عجمان، مؤكدةً أنها تعمل مع الجهات المختصة للنظر في حيثيات الحادث وكل تفاصيله.

وكانت معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قد نعت الطالبة التي وافتها المنية إثر حادس دهس من حافلتها المدرسية في منطقة الحميدية بعجمان.

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