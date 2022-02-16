لينوفو وجيمس للتعليم تطلقان من دبي أول منطقة مخصصة للرياضات الإلكترونية في المدرسة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت لينوفو وجيمس للتعليم مذكرة تفاهم لاطلاق برنامج لينوفو للرياضات الإلكترونية Lenovo Esports، وهو حل ألعاب مخصص للفئة العمرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي والجامعات المهتمة بتطوير عروض الألعاب لديها.

و أطلقت لينوفو أول منطقة ألعاب Legion Gaming في GEMS Modern Academy بإمارة دبي، وهو حل شامل يضم حواسيب وشاشات Legion الرائدة في القطاع لتوفير تجربة اللعب الغامرة، إضافة إلى محطات عمل ThinkStation عالية الأداء التي تسهل عملية التصميم والبرمجة السلسة، وأجهزة Yoga Tab اللوحية، لتمكين المعلمين من إجراء الدروس بمزيد من الوضوح والسهولة.

ولإبقاء اللاعبين متصلين وآمنين، يضم حل Lenovo Esports البرامج والخدمات المبتكرة من مزود الخدمات والألعاب الإلكترونية ggCircuit.

و قال محمد هيليلي، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج: "أصبحت تؤثر الألعاب الإلكترونية بشكل كبير على المجال الترفيهي والرياضي، وأيضاً أنواع الوظائف المستقبلية وتطوير المهارات، وأبدت جيمس للتعليم فهماً واضحاً لإمكانات الألعاب الإلكترونية في التأثير العميق على حياة الطلاب، وإيمانها بلينوفو لتقديم حل متكامل ومخصص للرياضات الإلكترونية، يمتلك فئته الخاصة.

وتشير الأبحاث إلى أن ما يقدر بنحو 90% من مجتمعات الرياضات الإلكترونية داخل المدارس إما لم تفكر بفرص تمثيل مدرستهم في مشهد الألعاب التنافسي أو لم تكن على دراية به.

علاوةً على ذلك، لم تأخذ العديد من المؤسسات التعليمية بالاعتبار العلاقة المباشرة بين الرياضات الإلكترونية والتعليم، والتي يمكن أن تعزز مشاركة الطلاب وأن تدعم بناء مجتمع أكثر شمولاً.

وأثبتت الدراسات أن الألعاب تعزز المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات، بينما تفتح مناهج الرياضات الإلكترونية آفاقاً جديدة للمهتمين باللعب التنافسي والبرمجة والتصميم وتسويق الرياضات الإلكترونية وإدارتها وغير ذلك.

ويسهم برنامج Lenovo Esports بدعم الشركة المصنعة والرائدة بمجال الحواسيب الشخصية حول العالم لتزويد المؤسسات التعليمية بفترة استشارة أولية، تليها إنشاء مخطط مخصص وتحديد الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل لضمان الحفاظ على مجال الرياضات الإلكترونية ليكون استثماراً ذكياً وطويل الأجل.

من جانبه قال نارجيش خامباتا، مديرGEMS Modern Academy ونائب رئيس مجموعة مدارس GEMS Education: "شهدنا على مر السنين تحول كبير في التعلّم والتعليم. وكانت الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال مجرد هواية وأصبحت الآن مهارة مهمة ويتم اعتبارها خلفية تمهيدية إلى مهنة بدوام كامل. ونحن سعداء بكوننا أحد أول المؤسسات التعليمية في المنطقة التي تستفيد من برنامج Lenovo Esports، وتستكشف كيف يمكن توظيف الألعاب الإلكترونية لتنمية المواهب وتطوير الخبرات وتعزيز الاستعداد للمستقبل بطرق مبتكرة ومحفزة أكاديمياً".

من جانبه قال شبير محمد، مدير تقنية المعلومات لدى GEMS Education: "يهمنا في GEMS توفير أفضل الفرص للطلاب بمدارسنا. ونهدف إلى توفير بيئات يمكنهم من خلالها التطور كمفكرين مع الفرص التعليمية المناسبة لبناء مهاراتهم في إطار عملهم الحالي. وتعتبر البنية التحتية جزء أساسي من هذه الخطة، ويسعدنا أن نتعاون مع لينوفو في هذا المشروع الفريد ذو الأثر الهام".



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