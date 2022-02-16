جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تنسّق مع الدول المشاركة

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، اجتماعاً تنسيقياً مع منسقي الدول المشاركة في الجائزة، استعرضت خلاله آخر مستجداتها، والمقترحات التطويرية، ومؤشرات الأداء والخطط المطروحة، وتم اعتماد مبادرات تسويقية نوعية.

وترأس الاجتماع الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة، حيث توجه بالشكر للمنسقين على ما يبذلونه من جهود كبيرة لتوثيق أطر الكفاءة والريادة ونشر أهداف الجائزة، والتعريف بها على مدى واسع، سعياً نحو تعزيز مشاركة المعلمين، وترسيخ ثقافة التميز التربوي بين أوساط المعلمين عربياً وعالمياً.

وأكد أن الاجتماع يأتي ضمن رؤية الجائزة لتبادل الأفكار والمقترحات التطويرية، والتعرف على الجهود المبذولة من الأطراف كافة، مشيراً إلى أن اللقاء تمخضت عنه مبادرات تسويقية تصب في خانة استقطاب المزيد من مشاركات المعلمين، وسيتم العمل بها في الدول المشاركة بالجائزة.

وشدد على أهمية متابعة الجهود المبذولة والوصول للمعلمين لنشر ثقافة الجائزة والبحث عن الكفاءات التعليمية في الميدان التربوي، لافتاً إلى أن الجائزة والتي تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص على إبراز دور المعلم وأثره الحاسم في رفد المجتمع المدرسي بأسباب نجاحه وتميزه.

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