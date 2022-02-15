طالبة من جامعة الإمارات تحصل على براءة ‏اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصلت الطالبة مريم الكعبي من كلية الهندسة ‏بجامعة الإمارات العربية المتحدة إلى ابتكار أداة ‏لثقب مجسم الطائرة وذلك خلال عملها على ‏مبادرة طرحتها "مبادلة" لدعم أبحاث طلبة ‏الجامعات.‏

وقالت مريم الكعبي الحاصلة على بكالوريوس ‏هندسة ميكانيكية من جامعة الإمارات وعلى ‏درجة الماجستير من الجامعة نفسها " كنت من ‏ضمن فريق يتألف من اثنتين من الزميلات ‏والدكتور المشرف حيث توصلنا إلى ابتكار أداة ‏‏"مؤتمتة" لمساعدة الأفراد على عمل الثقوب في ‏الطائرة لأجل تركيب القطع، حيث تُظهر هذه ‏الأداة إضاءة تدل على أن الجهاز جاهز ‏للاستخدام.

وأضافت " يثقب أجزاء ‏الطائرة على أساس الزاوية المطلوبة والقوة ‏اللازمة للضغط من قبل هذا الثاقب".

وقالت " ‏حصلنا على براءة اختراع لهذا الجهاز وسجلناه ‏من خلال المكتب المخصص لبراءات ‏الاختراعات في مقر جامعة الإمارات". ‏

وأشارت إلى أن دولة الإمارات بيئة رائدة ‏وداعمة في مجالات الابتكار والعلوم المتعددة، ‏وتحرص على اكتشاف المبتكرين الذين ‏يمتلكون قدرات متنوعة في مجالات عدة، وأن ‏العالم الآن هو مكان تنافسي كبير والذي لا يبدع ‏ويطور من نفسه، لن يواكب التغيير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز