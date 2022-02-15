ابتكار طلابي للكشف المبكر وتفعيل الوقاية من «السكري»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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توجت طالبات من كلية الصيدلة في جامعة الشارقة مشاركتهن في شهر الابتكار بمشروع للكشف المبكر والوقاية من مرض السكري إذ قمن بالإسهام في تصميمه، بهدف توفير خدمة صحية متميزة تسهم في الكشف عن المرض، وتحذر الأشخاص ممن لديهم ارتفاعات في السكري من خلال إجراء اختبار السكر التراكمي.

ويأتي المشروع ثمرة لجهود الدكتور حمزة الزبيدي، الأستاذ المشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات، في كلية الصيدلة التابعة لجامعة الشارقة، والدكتورة كاتارينا سامورينا وورد الصيداوي مساعد باحث، والطالبات: زهاء ظافر، نورة عباس، شدا راضي من كلية الصيدلة في جامعة الشارقة، وتكللت الجهود بابتكار برنامج الخدمة الصحية الجديد للكشف المبكر عن مرض السكري والوقاية منه في الدولة.

ويهدف الجهاز المبتكر إلى تقديم برنامج صحي جديد عن طريق الصيدليات للكشف المبكر عن مرض السكري وتوفير برنامج متخصص يساعد المشاركين على تقليل خطر إصابتهم بالمرض ومضاعفاته والوقاية منه وخصوصاً أن العديد من الأشخاص لا يلحظون ارتفاع مستويات السكر لديهم.

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