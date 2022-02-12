دعوة طلبة الـ12 إلى التسجيل للالتحاق بالجامعات والبعثات الخارجية

المصدر: دبي-نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الجاري إلى التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو البعثات الخارجية،معلنة إغلاق التسجيل في موعد أقصاه 31 مارس المقبل.

وحددت الوزارة 3 شروط للتقديم هي استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية تتضمن أن يكون المتقدم من فئة الطلبة المواطنين أو أبناء المواطنات وأن يكون على مقاعد الدراسة خلال فترة التسجيل، كما اشترطت تعبئة استمارة طلب التسجيل الموحد وتسليم جميع المستندات المطلوبة والشهادات الدراسية «لطلبة المدارس الخاصة فقط» خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي.

وأوضحت الوزارة شروط وخطوات التقديم والتي يستهلها المتقدم بتعبئة استمارة طلب التسجيل بالبيانات والمعلومات المطلوبة وإرفاق نسخة من المستندات الرسمية.

ووجهت الوزارة الطلبة الذين يدرسون في مدارس خاصة تتبع المنهاج الأمريكي إدراج نسخة من شهادات الصف العاشر، الحادي عشر خلال فترة التسجيل، وفي نهاية العام الدراسي نسخة من شهادة والصف الثاني عشر المصدقة من الجهة التعليمية، ورسالة المعادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم، فيما الطلبة الذين يدرسون في مدارس تتبع المنهاج البريطاني، عليهم تقديم شهادة الصف العاشر مصدقة، وال 11 وتوفير نتائج مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في نهاية العام الدراسي، إلى جانب شروط أخرى.

شهادة

وشددت على ضرورة أن يسلم الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة الشهادة مختومة من المدرسة ومصدقة من وزارة التربية والتعليم ومصدقة من سفارة دولة الإمارات والملحق الثقافي في بلد الدراسة ويجب معادلة الشهادة في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وأن يكون المتقدم من فئة الطلبة المواطنين أو أبناء المواطنات مازال على مقعد الدراسة (مرحلة الصف الثاني للعام الدراسي) خلال فترة التسجيل، كما يجب عليه تعبئة استمارة طلب التسجيل الموحدة وتسليم جميع المستندات المطلوبة والشهادات الدراسية (فقط لطلبة المدارس الخاصة) خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي مع استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية (أو البعثات الخارجية).

وأفادت بأن الطلبات يتم استلامها سنوياً للطلبة ممن هم مازالوا على مقعد الدراسة (الصف الثاني عشر) خلال الفترة من ديسمبر – مارس يتم مراجعة الطلبات بشكل دوري ومن ثم الرد على الطلبة حسب الجدول الزمني لمراحل التسجيل والقبول، وتمر مرحلة التسجيل والقبول بثلاث مراحل رئيسية التسجيل من ديسمبر وحتى نهاية مارس، والتأكد من خيارات الطالب للمؤسسات التعليمية حسب الأولوية، واستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة قبل الموعد النهائي لخدمة التسجيل والتسجيل في اختبارات الإمارات القياسي (انجاز) للصف الثاني عشر خلال المواعيد المحددة

وفي المرحلة الثانية مرحلة القبول المبكر المشروط من ابريل إلى مايو وعلى الطالب في هذه المرحلة التأكيد على عرض القبول المبكر ضمن الفترة المحددة والتي بناءً عليها سيتم ترحيل ملف الطالب للقبول النهائي، وفي المرحلة الثالثة القبول النهائي حيث يتم تقييم ومراجعة جميع ملفات الطلبة حسب استيفاء الطالب بمتطلبات ومعايير القبول في كل مؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء عرض القبول النهائي من عدمه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز