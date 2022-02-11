تعاون بين «جامعة محمد بن راشد للطب» و«يونيلابس» للمختبرات التشخيصية

المصدر: (دبي - البيان)

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أبرمت جامعـة محمـد بـن راشـد للطب والعلوم الصحية مذكرة تفاهم مع شبكة يونيلابس للمختبرات التشخيصية السويسرية، في مجال التعاون الأكاديمي والتدريب. ويشمل نطاق المذكرة، التبادل الطلابي وأنشطة التدريب، والتعاون المشترك في التدريس والبحث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات الأكاديمية والعلمية المختلفة.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على وضع إطار عمل مشترك، لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مجالات التعليم الطبي والبحوث الصحية. وسيتم توفير تدريب عملي لطلبة الجامعة لدى شبكة مختبرات يونيلابس، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور زيد هاني البقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومحمد داود المدير التنفيذي لشبكة يونيلابس للمختبرات التشخيصية، بحضور عدد من كبار المسؤولين والموظفين من الجانبين.

وأعرب الدكتور البقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية عن ثقته بأن مذكرة التعاون المشتركة مع شبكة يونيلابس للمختبرات التشخيصية، ستمثل قيمة مضافة لشبكة شركاء الجامعة في دولة الإمارات، والتي تسهم في دعم مسيرتها ورؤيتها لتعزيز التعليم الطبي الأكاديمي في الدولة.

كما أكد محمد داود على أهمية المذكرة في بناء شراكة فعالة طويلة الأمد والتأسيس لمرحلة حقيقية من التعاون المثمر مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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