فعاليات متنوعة لـ «التربية» في «شهر الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم وزارة التربية والتعليم، مجموعة متنوعة من الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من 11 إلى 16 فبراير الحالي، في إطار شهر الابتكار، بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، لدعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتسخير الإمكانات والقدرات والركائز العلمية، لتميز دولة الإمارات في الريادة والابتكار.

ودأبت الوزارة خلال السنوات الماضية، على تنظيم المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن فعاليات شهر الابتكار، والذي سيتم تنظيمه هذا العام، في مطلع مارس المقبل، إذ يعمل الطلبة خلال هذه الفترة، على تطوير مشاريعهم الابتكارية العلمية، التي تأهلت للمشاركة في نسخة المهرجان لهذا العام، كما سيتم تنظيم مؤتمر صحافي لمشاركة المستجدات في المهرجان لهذا العام، والمبادرات التطويرية الموجودة، والأعداد المتوقع مشاركتها من الطلبة، ومختلف الفئات الأخرى.

وتشتمل الفعاليات المقررة في إكسبو على ورشة الابتكار، ومستقبل التقييم في العالم، إذ تمثل الورشة جولة حول الابتكار في الاختبارات الوطنية، وأحدث ابتكارات التقييم العالمية والمستقبلية، التي ستغير وجه التقييم، كما سيتم إطلاق جلسات ابتكار تشاركي، ضمن فعاليات الوزارة في إكسبو، تركز على إشراك الجمهور والمستفيدين من المبادرات القائمة في الوزارة، على وضع الخطط الابتكارية.

وتركز هذه المبادرة في جلستها الأولى، على مبادرة «استعداد»، ويليها مجموعة من الجلسات حسب الجدول الزمني المقرر من مجلس الابتكار في وزارة التربية والتعليم، تعقبها جلسة نقاشية، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات التعليمية المختلفة على مستوى التعليم العام والعالي.

بناء القدرات

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة، إن فعاليات الابتكار، تعكس رؤية القيادة الرشيدة، التي اتخذت من الابتكار غاية ومرتكزاً للتنمية والاهتمام بالعنصر البشري، وتزويده بكل ما يعزز تطوير ذاته وخدمة وطنه، لترجمة طموحات الدولة في التنمية والرخاء والريادة، استناداً إلى الممكنات العلمية.

ندوات

تتواصل الفعاليات، بتنظيم مجلس الابتكار في الإمارات، الذي يتضمن سلسلة ندوات حول البحث الأكاديمي في مجالات حيوية، تشكل أولوية وطنية، وتحديداً في قطاع العلوم والتكنولوجيا، من خلال توفير منصة حوارية تفاعلية للباحثين الأكاديميين، الذين يقودون مشاريع مبتكرة ذات أهمية عالية على المستويين المحلي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز