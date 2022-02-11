جامعة زايد تطلق مسابقة «آيدياثون» لحث الطلبة على الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جامعة زايد خلال شهر الإمارات للابتكار لهذا العام مسابقة افتراضية دولية تستهدف طلبة المدارس والجامعات من كافة أنحاء العالم في الفئة العمرية ما بين 17 و20 عاماً، في مجال استحداث حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التعليم في المدارس والجامعات.

وتقدم المسابقة التي أطلق عليها اسم «آيدياثون» فرصة لليافعين لإظهار قدراتهم ومهاراتهم في التفكير النقدي والإبداع والعمل الجماعي، وتطبيقها على أرض الواقع بشكل حلول مبتكرة تسهل عملية التعليم في خضم الظروف التي فرضها علينا تفشي وباء كوفيد 19، وتتضمن المسابقة وضع حلول لإعادة تصور نظام تعليمي بديل يعتمد على التكنولوجيا ليضمن استمرارية التعليم في مختلف الظروف والتحديات بشكل سلس وفعال.

بإمكان كافة الطلبة من كل أنحاء العالم المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل بفريق لا يزيد عدد أعضائه عن ثلاثة مشاركين، كما توفر الجامعة التوجيه والإرشاد لهم من خلال موجهين بإمكانهم التواصل معهم طيلة فترة المسابقة التي تمتد لغاية 28 فبراير الجاري.

وتتمثل معايير التحكيم في المسابقة على مدى الإبداع والابتكار، وبلورة المفهوم ودقة التفاصيل، ومدى فعالية الفكرة وقدرة تطبيقها على أرض الواقع، والمساهمة الفردية والعمل الجماعي.

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