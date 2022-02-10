أكاديمي بجامعة خليفة: بيانات المسبار محفزة للطلبة والمتخصصين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضح الدكتور فراس جرار مدير مختبر «ياه سات» للفضاء بالإنابة والأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، أن الاحتفاء بمرور عام على وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، يجعلهم فخورين بما تم تحقيقه وإنجازه خلال هذا المشروع الذي استغرق العمل عليه لسنوات، مشيراً إلى أنه وبعد بدء المهمة العلمية والحصول على بيانات مهمة، فإن ذلك يعتبر أمراً محفزاً بشكل غير عادي للطلبة والعاملين في مجال العلوم والهندسة في الإمارات والوطن العربي.

تشابه

وأضاف جرار أن هناك فرق عمل في جامعة خليفة ستقوم بدراسة البيانات التي يرسلها مسبار الأمل، ومن ثم وضع خطط عمل للبدء في الاستفادة منها بحسب التخصصات التي يدرسها الطلبة في الجامعة، خاصة أن علوم الفضاء كثيرة ومتشعبة بما يسمح بتوظيف والاستفادة من المعلومات بحسب التخصص.

مهارات

وبيّن أنه يتم إعداد الطلبة وتدريبهم على كيفية بناء الأقمار الصناعية وتقوية مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة وهندستها، وأن البيانات التي يجمعها مسبار الأمل تساعد في جزء منها على تبيان ملاءمة عمل الأجهزة في الفضاء العميق ومواجهتها للتحديات التي تقابلها، فيما كل ذلك يعطي مؤشرات ونتائج تفيد في تطوير أعمالهم في ما يخص بناء الأقمار الصناعية وطرق جمع البيانات المختلفة وغيرها الكثير من النتائج الإيجابية في هذا الشأن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز