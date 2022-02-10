تعاون بين «الاتحادي للتنافسية والإحصاء» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

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وقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى «توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة» الذي نظم في «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة مهمة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب».

خارطة طريق

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والاستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلاً عن أنها تتيح الفرصة لاستخدام البيانات في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.

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