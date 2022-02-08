جامعة الإمارات تنظم ندوة «التدريب المبتكر»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت جامعة الإمارات صباح أمس الثلاثاء ندوة «التدريب المبتكر»، حيث استضافت الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي.

وذلك في المبنى الهلالي في الجامعة، وبحضور نخبة من الطاقم الأكاديمي والطلابي.

وتحتفي جامعة الإمارات بشهر الابتكار وفعاليات «الإمارات تبتكر 2022» بأكثر من 70 فعالية ومسابقة بهدف مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع عامة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الـ 50 عاماً المقبلة.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي: التدريب المبتكر يتمثل في إخراج طريقة أو أسلوب جديد، قد لا يكون عبارة عن منتج معين، وإنما وسيلة وأدوات من خلال دمج القديم بالجديد للوصول لشيء غير مألوف. إلى جانب إخراج أفضل ما لدى الآخرين وأقصد المتدربين من مهارات وقدرات ومواهب لابتكارات مفيدة وجميلة تحقق النفع لهم وللآخرين.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي أن الابتكار والإبداع في الدولة بات أسلوب حياة ومحوراً وطنياً ترتكز عليه خطط وتوجهات الدولة المستقبلية. وأضاف: ليس هذا فحسب، حيث إن لقيادتنا الرشيدة جهوداً رائدة في دعم واحتضان الأفكار المبتكرة والاحتفاء بالمبتكرين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والمعرفة.

وإلى ذلك قالت الدكتورة خولة الكعبي، الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات: حرصت جامعة الإمارات كل الحرص على المشاركة في شهر الابتكار من خلال إطلاق وتنفيذ وتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات لإنتاج وإفراز أفكار مبتكرة ونوعية. لاسيما وأن جامعة الإمارات تهدف إلى بناء نظام تعليمي رفيع المستوى قائم على البحث العلمي والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الإمارات أطلقت برامج ومسابقات تسهم في تعزيز ثقافة حب الابتكار بين طلبة الجامعة والعاملين فيها، وتساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم الإبداعية إلى واقع ملموس، وخاصة في مجال التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة عالمياً، إضافة إلى أنها تسهم بمجملها في الارتقاء بمستوى الطلبة وإبداعاتهم وتدعم الرؤى الحكومية للـ 50 الجديدة.

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