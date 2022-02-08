سلطان بن أحمد يفتتح المؤتمر الدولي العاشر لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، المؤتمر الدولي العاشر لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة.

ويحمل المؤتمر الذي يعقد في الكليات الطبية بجامعة الشارقة شعار «عقد من الإلهام في مجال طب الأسنان» وتنظمه رابطة طلبة طب الأسنان في الجامعة، بمشاركة حضورية وافتراضية لما يقارب 500 من طلبة وأطباء الأسنان يمثلون 20 جامعة من 20 دولة حول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة حوارية تضم نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال طب الأسنان، للتحدث عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وما يتعلق به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا المعتمدة والمستخدمة في المستشفى الجامعي لطب الأسنان في جامعة الشارقة.

منصة

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: إن موضوع المؤتمر «عقد من الإلهام في مجال طب الأسنان»، يعكس تفاني طلاب جامعة الشارقة من كلية طب الأسنان، وعزمهم على متابعة المعرفة والابتكار، وهو السبب الرئيسي وراء هذا المؤتمر الذي وصل هذا العام إلى عقد من التميز، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر منصة للمتخصصين المتميزين لتقديم أحدث التقنيات والممارسات في طب الأسنان، حيث يستضيف خبراء في مختلف مجالات طب الأسنان، بما في ذلك طب الأسنان الترميمي، وزراعة الأسنان، وطب الأسنان التجميلي والعديد من المجالات الأخرى، بين البحث السريري وممارسة طب الأسنان في العالم الحقيقي من خلال عرض أفضل الأبحاث.

برنامج

ويتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً ثرياً يستمر على مدار يومين من خلال 11 محاضرة علمية لمتحدثين دوليين يمثلون 11 جامعة من جامعات مختلفة حول العالم، بجانب 11 ورشة عمل لمتخصصين وأكاديميين، وعرض ومناقشة 13 من بحوث الطلبة تم انتقاؤهم من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

معرض

اطلع سمو رئيس جامعة الشارقة على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أحدث الاختراعات في مجال طب الأسنان، والجهات العلمية المشاركة، بالإضافة إلى عروض حول الأوراق والرسائل العلمية لطلبة وخريجي كلية الأسنان بجامعة الشارقة.

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