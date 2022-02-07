طرح برامج أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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قال الأستاذ الدكتور سامح غوانمة، مدير جامعة الفجيرة لـ«البيان»، إن الجامعة تسعى دائماً للتطوير والتحديث وطرح برامج أكاديمية جديدة تستجيب وتلبي احتياجات سوق العمل في المجال الصحي ومجال التكنولوجيا. ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق أكاديمية جديدة أمام الطلاب، بهدف توفير فرص تعليم عالي الجودة في مختلف التخصصات.

برامج

وأضاف مدير جامعة الفجيرة أن الجامعة تعمل حالياً على تصميم برامج دراسية جديدة في درجة البكالوريوس في تخصص الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء وتخصص التكنولوجيا والخدمات المالية ودبلوم المساعد الصحي، وسيتم تقديمهم لهيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم لاعتمادهم حسب الإجراءات المتبعة، وذلك لأهمية تلك التخصصات، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات حول الريادة العالمية.

خطة شاملة

وأضاف: بدأت الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021 – 2022 حضورياً داخل الحرم الجامعي، وذلك تماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، مع اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لافتاً إلى أن اللجنة الأكاديمية في الجامعة أعدت خطة شاملة لعودة الطلبة للحرم الجامعي، حيث يتم تدريس المساقات التخصصية حضورياً، ومساقات التعليم العام عن بُعد.

رؤية تطويرية

وأكد غوانمة أن جامعة الفجيرة تمتلك رؤية تطويرية بصفة مستمرة تعزز من المنظومة التعليمية لديها، موضحاً بأن إنشاء المبنى الجديد التابع للجامعة يمثل نقلة نوعية تدعم مسيرة التعليم ومخرجاته، فالمبنى مكون من 4 طوابق لتدريس طلبة التمريض وتكنولوجيا المعلومات، ويضم أيضاً طابق لمركز محاكاة متخصص لقسم التمريض، صمم على أحدث طراز، ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وأدوات التعليم التي تحاكي ما هو موجود بالمستشفيات لضمان تخريج ممرضين أكفاء جاهزين للتعامل مع مختلف الطوارئ الصحية.

مركز استشارات

وأضاف أن الجامعة حرصت على إنشاء مركز استشارات للتعليم المستمر والعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتوفير برامج تدريبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقديم استشارات علمية ودراسات فنية في تخصصات علمية وتكنولوجية.

كما تحرص الجامعة على تحسين جودة التعليم من خلال إطلاق مبادرات تدعم وتطور مناهج التعليم في الجامعة والاهتمام بالبحث العلمي، وإتاحة الوصول إلى المصادر المعرفية والتعليمية على نطاق بأحدث الطرق، إلى جانب تكريس الجامعة جهودها نحو إيجاد برامج أكاديمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي دائم التغير وتماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

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