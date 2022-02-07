مدير جامعة الشارقة يكرّم 19 أستاذاً تمــت ترقيتهم

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة 19 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية كان مجلس أمناء الجامعة خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً، وافق على ترقيتهم إلى الدرجات الأكاديمية الأعلى، في مستهل حفل لتكريمهم، ناقلاً لهم تهنئة وتحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

بدوره، قال الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الأساتذة المكرمين يقدمون إنتاجاً بحثياً عالي المستوى من حيث الكم والكيف.

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