افتتاح مركز لبحوث الطاقة المتجددة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أنّ الجامعة تضم حالياً 3 معاهد بحثية تركز على المجالات الحيوية في المجالات الطبية، والعلوم الصحية، والعلوم والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تعمل هذه المعاهد وبالتعاون مع الأقسام العلمية والأكاديمية بالجامعة من خلال الفرق البحثية على تقديم حلول علمية للقضايا والتحديات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح جامعة الشارقة مركزاً لبحوث الطاقة المتجددة والمستدامة وأنظمة القوى، في معهد البحوث للعلوم والهندسة التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

تميّز

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، إنّ مركز أبحاث الطاقة المستدامة والمتجددة وأنظمة الطاقة يأتي ضمن مراكز التميز المتعددة في معهد البحوث للعلوم والهندسة (RISE) بجامعة الشارقة، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على كريم رعايتهما ودعمهما لإطلاق هذا المركز.

3 معاهد

وأضاف، أنّ إطلاق مركز أبحاث الطاقة المستدامة والمتجددة SEPS يمثل مزيداً من التقدم في هذا الاتجاه وميداناً للتعاون بين الباحثين والجهات الحكومية والصناعية، إلى جانب مساهمة المركز الجديد بشكل أكبر في إنجازات الجامعة في الاستدامة والتصنيفات العالمية، مثل جرين متركس، وتلك المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (SDGs) محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو فرصة أمام طلبة الدراسات العليا في إجراء بحوثهم العلمية المتخصصة في هذا المجال، وسيسهم في واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار (SOTI) التي تم إنشاؤها مؤخراً، والتي تهدف في النهاية إلى أن تكون بمثابة منصة للمشاركة بين مجتمع البحث لدينا ورجال الأعمال والشركات المسجلة والمرخصة لدى SOTI.

مجالات

من جانبه أشار الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إلى ما وصلت إليه الجامعة في مجال البحث العلمي، موضحاً إمكانات الجامعة في هذا المجال، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المعاهد والمراكز البحثية في مجالات العلوم الصحية والطبية والعلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويعمل بها عدد كبير من الفرق البحثية المتميزة في مختلف التخصصات، كما أشار في كلمته إلى البنية التحتية التي تتميز بها جامعة الشارقة من مختبرات علمية وبحثية ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات البحثية.

وقدم الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة عرضاً لتطور المعهد وإنجازاته خلال السنوات الماضية ولاسيما في بحوث ونظم الطاقة المستدامة، مستعرضاً الخطط الاستراتيجية للمعهد، بما في ذلك المراكز والفرق والمختبرات البحثية، والتي تعمل بجامعة الشارقة من خلال معهد البحوث للعلوم والهندسة، بما في ذلك الخطط المستقبلية لإنشاء المزيد من المراكز البحثية في تخصصات حديثة ومتقدمة، كما أنّ الجامعة عملت على توفير كافة المختبرات والمعامل المتخصصة التي يحتاجها هذا المركز وفق أفضل المعايير العالمية.

استراتيجية

من جهته قدّم الدكتور عبد الغني العُلبي مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة وأنظمة القوى نبذةً تعريفيةً عن المركز وأهميته ودوره في خدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على البيئة والفرق والمجموعات البحثية التي تعمل من خلاله في عدة مجالات تتوافق أهدافها مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل بحوث علمية، وإيجاد الحلول في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والطاقة الحيوية والكتلة الحيوية، وأنظمة تخزين الطاقة وإدارتها، والشبكة الذكية، والطاقة النووية.

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